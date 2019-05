Actualul şef al Bisericii Catolice, Papa Francisc, în vârstă de 82 de ani, un simbol al bunătăţii şi sfinţeniei, este primul suveran pontif venit din Americi şi primul iezuit. Papa Francisc va face o vizită istorică în România între 31 mai şi 2 iunie, potrivit Mediafax. Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară sub genericul „Să mergem împreună!”.

Pe 11 februarie 2013: papa Benedict al XVI-lea (Joseph Ratzinger), pe atunci în vârstă de 85 de ani, ales al 265-lea papă în aprilie 2005 succedându-i lui Ioan Paul al II-lea, creează surpriză anunţându-şi demisia, începând cu 28 ale lunii, o premieră în peste şapte secole. Motivul invocat: nu mai are „suficientă forţă” să conducă Biserica Catolică, din cauza „vârstei înaintate”. „Cardinalii au venit să mă caute la capătul lumii”, a declarat noul suveran pontif, după care a rostit rugăciunea „Tatăl nostru” şi a binecuvântat mulţimea adunată în Piaţa San Pietro. Francisc a lansat un apel la „fraternitate”, „prietenie”, „dragoste” şi „evaghelizare” în cadrul Bisericii. „Rugaţi-vă pentru mine şi daţi-mi binecuvântare”, le-a cerut Francisc credincioşilor.

• Al optulea papă ca vârstă în momentul alegerii

Jorge Mario Bergoglio avea 76 de ani şi trei luni, fiind al optulea papă – Papa Francisc – ca vârstă la momentul alegerii sale în Scaunul Sfântului Petru, cel mai bătrân dintre toţi fiind Clement al X-lea, ales în 1670 (aproape 80 de ani). Era, totuşi, puţin mai tânăr ca predecesorul Benedict al XVI-lea la momentul alegerii sale în 2005 (78 de ani).

• Francisc, numele păcii

Francisc era primul după Ioan-Paul I, în 1978, care şi-a ales un nume inedit, primul asemenea papă fiind Lando, în anul 913, al cărui pontificat s-a încheiat în 914. Ioan Paul I, în 1978, a combinat două nume folosite anterior într-unul nou. „Francisc este numele păcii, aşa mi-a intrat în inimă acest nume”, a spus papa. „În timpul alegerii, mă aflam alături de arhiepiscopul din São Paulo Claudio Hummes, un mare prieten (…). Atunci când lucrurile au devenit periculoase, el m-a consolat. Când voturile (în favoarea mea) au atins două treimi, m-a îmbrăţişat şi mi-a spus «Nu îi uita pe săraci!»”, a declarat ulterior papa argentinian. „Imediat, în legătură cu săracii, m-am gândit la Francisc din Assisi (…), omul sărăciei, omul păcii”, a adăugat Francisc.

• Primul papă non-european după mai mult de un mileniu

Era primul papă non-european după foarte multe secole. Trebuie să ne întoarcem la Grigore al III-lea, născut în Siria în 690 şi papă între 731 şi 741, pentru a găsi un papă non-european. Înainte de Grigore al III-lea, un anumit număr de suverani pontifi a venit din Africa şi din actualul Orient Mijlociu, primul dintre toţi, Petru, fiind născut la Bethsaida în Galileea şi a devenit papă în anul 33. Papa Francisc s-a născut pe 17 decembrie 1936, în Bueno Aires, Argentina într-o familie de italieni, iar, înainte de a deveni preot, în 1969, lui Jose Mario Bergoglio îi plăcea să danseze tango cu iubita. Iată și alte detalii mai puțin cunoscute: Are masterat în chimie şi chiar a predat materia la liceu; Tot în tinereţe, a lucrat ca bodyguard într-un bar din Buenos Aires, potrivit skynews.com; În adolescenţă a rămas fără un plămân,în urma unor probleme de sănătate. Însă se simte bine; Este pasionat de gătit şi se zvoneşte că una dintre specialităţile sale este paella; Papei îi place să fie la curent cu mersul lumii moderne. Are 18 milioane de admiratori pe Twitter şi mesaje care sunt urmărite în mod regulat de aproximativ 7 milioane de credincioşi. Pagina sa este

@Pontifex; Vorbeşte fluent spaniola, italiana şi latina şi nu are probleme prea multe în a se exprima în engleză, germană, ucraineană, portugheză; Este cetăţean al Argentinei, Italiei şi Vaticanului; Este microbist. Este suporter al echipei de fotbal San Lorenzo din oraşul natal din Argentina. I s-au oferit cadou tricouri ale multor echipe de fotbal şi are o colecţie destul de mare; I s-au oferit cadouri extravagante, de altfel, în ultimii ani, printre care o motocicletă Harley Davidson. Însă de obicei vinde astfel de obiecte în interes caritabil; Biblia este cartea preferată, însă se pare că este un fan al scriitorului J. R. R.Tolkien.