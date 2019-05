Luiza Rădulescu Pintilie

La începutul lunii iulie , se va desfăşura la Câmpina, la Casa de Cultură „Geo Bogza”, „Festivalul de Arte”, în cadrul căruia vor fi organizate cursuri de vară şi masterclass în muzică, arte plastice, teatru şi literatură, copiilor şi tinerilor participanţi oferindu-li-se şansa de a-şi desăvârşi, sub îndrumarea unor maeştri artişti din ţară şi din străinătate, înzestrările, pasiunile sau, de ce nu, dorinţa descoperirii unor talente „ascunse”. Interesant este că organizatorii au gândit, până la ridicarea de cortină a festivalului, şi un program de recitaluri lunare, reunite sub titulatura „Prologul festivalului” şi propunând descoperirea creaţiei unor compozitori români mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Chiar mâine, cu începere de la ora 16,30, la Casa de Cultură „Geo Bogza” va avea loc un asemenea recital- cel de-al şaptelea care prefaţează festivalul şi care o va aduce în lumina actualităţii pe compozitoarea Carmen Petra – Basacopol, născută în septembrie 1926 la Sibiu şi având un doctorat în muzicologie la Sorbona, autoare a unor lucrări din diverse genuri- muzică de teatru, vocal-simfonică şi simfonică, camerală, corală , instrumentală. Creaţii ce îi poartă semnătura vor fi interpretate de prof.drd. Miruna Elena Vidican (harpă), lect.univ.dr. Oana SpânU-Vişenescu (violonistă), prof.dr. Diana Spânu-Dănilă (pian).

De altfel, recitalul este integrat unui eveniment mai amplu, deschis prin vernisarea unei expoziţii de pictură ce reuneşte peisaje realizate de tinerii artişti Maria Poştea şi Bogdan Gărgăriţă şi care va putea fi vizitată până pe 25 mai în foaierul casei de cultură-gazdă. De asemenea, publicul va putea urmări un intermezzo de teatru, improvizat de către prof.dr.Loreta Neculai, alături de nu mai puţin de 30 de elevi câmpineni şi bucureşteni care doresc să deprindă tainele acestei arte.

Tineri muzicieni din Bucureşti şi Câmpina vor evolua de asemenea în cadrul prologului ce pregăteşte viitoarele cursuri şi întâlniri programate în cadrul „Festivalului de Arte”. Cei care doresc să fie prezenţi la evenimentul de mâine îşi pot procura bilete accesând site-ul www.bilete.ro, la adresa http://bilete.ro/prologul-festivalului/.Accesul este liber pentru copiii cu vârsta sub 16 ani şi persoanele de peste 60 de ani.