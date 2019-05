Călin Popescu Tăriceanu a declarat marţi seara că rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European nu are cum să influenţeze actuala majoritate din Parlament, după ce, în cursul zilei menţionate , şeful statului, Klaus Iohannis, apreciase politica românească se va reconfigura după europarlamentare, potrivit Mediafax.

”Părerea mea este că la aceste alegeri pentru Parlamentul European, ţinând cont şi de slabul interes al publicului, parazitat şi de referendumul declanşat de preşedinte, neavând o participare numeroasă, rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European vor constitui un indiciu pentru prezidenţiale, dar doar un indiciu parţial. Ele sigur că au o incidenţă asupra peisajului politic, dar din punct de vedere legal, constituţional, rezultatul lor nu are cum să influenţeze actuala majoritate din Parlament. Dorinţa opoziţiei de a răsturna guvernul nu o pot contesta. Opoziţia trebuie să viseze în fiecare noapte acelaşi lucru – că vine momentul la care răstoarnă Guvernul, dar rezultatul alegerilor pentru PE nu este un argument în plus”, a declarat la Antena 3 Călin Popescu Tăriceanu.

El a mai spus că preşedintele Iohannis a convocat acest referendum ”pentru a găsi un motiv să intervină în această dezbatere politică”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, la Craiova, că politica românească se va reconfigura după alegerile europarlamentare.

”Politica românească se va reconfigura după aceste alegeri. Umblă aşa unii prin ţară care încearcă să spună oamenilor că „ştiţi, nu contează nici europarlamentarele, în realitate, nici referendumul, fiindcă nu se întâmplă nimic”. Ei, dragii mei, ţin să vă reamintesc că şi ultima dată, în 2014, lucrurile au contat. Toate alegerile contează! Nu ştiu dacă vă amintiţi – după alegerile din 2014, eu m-am hotărât să candidez la funcţia de preşedinte al României şi, cu ajutorul vostru, am reuşit. Acum, după europarlamentare şi după referendum, va deveni foarte clar că românii îşi doresc altceva decât PSD! Altceva! Şi este timpul să construim altă politică în România. Este timpul ca opoziţia parlamentară să se adune. Este timpul ca PNL să îşi ia rolul de mare partid de opoziţie în primire şi să vină cu un concept pentru români şi pentru România, şi vor avea tot sprijinul meu, fiindcă tot ceea ce îmi doresc, în realitate, pentru România este o societate sănătoasă, o guvernare bună, bună pentru români, nu bună pentru şefii de la partid, şi este nevoie, cu siguranţă, şi de câteva schimbări în Constituţie, ca să funcţioneze statul nostru mai bine”, a declarat şeful statului la Craiova.