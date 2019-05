”Intermediara” din Liga a II-a, ultima a sezonului, programeză jocul Petrolului, ca de fiecare dată aproape, ultimul în program, presiunea splimentară dată de rezultatele bune ale contracandidatelor, obținute deja, făcând ca echipa ploieșteană să capoteze de mai multe ori.

Astăzi, de la orele 20.00, galben-albaștrii merg pe terenul unei formații bune, mai ales în acest retur, Ripensia Timișoara. O echipă scăpată de grijile retrogradării, care a arătat un fotbal bun în ultima prioadă. Asta după ce, de la orele 18.00, are loc derbiul etapei, de care se vor lega și speranțele, calculele, pe care găzarii le mai pot face cu privire la promovare, anume partida dintre Academica Clinceni și U. Cluj. Dacă ”studenții” ardeleni pierd sau fac egal, atunci Petrolul are șansa de a se apropia ”la un meci” de locul de baraj, dar trebuie ținut cont că ultimele trei etape ale sezonului sunt unele cu program ușor pentru Cluj. Dacă Academica va pierde, atunci bucureștenii, care vin și la Ploiești în ultima etapă, încep să simtă ceva emoții, ei, deja, fiind pe locul 2 acum, după ce au dominat eșalonul aproape de la un capăt la altul!

Oricum, Petrolul are o singură… șansă: aceea de a obține încă trei puncte, a treia victorie la rând, și să vadă apoi ”ce și cum”. În efectiv complet, fără suspendați, echipa lui Gigi Mulțescu va avea un nou moment al adevărului, cu doar o zi înainte de a-și afla și ”direcția” pe care va merge din punct de vedere administrativ, vineri, de la orele 13.00, fiind programată ședința decisivă, în care vom afla, foarte probabil, numele viitorului președinte al echipei!

Cazul „Grilele”, amânat pe 21 mai

Petrolul a fost reclamată de către Petrosport pentru plata grilelor în contul a cinci jucători, juniori, cărora clubul de eșalon secund le-a schimbat statutul, semnând contracte de profesioniști. Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor a amânat verdictul până pe data de 21 mai, Petrosportul sperând la obținerea unor sume importante pentru acest nivel, în contul scurtei perioade cât a avut jucătorii respectivi (Enache, Sotir, Bratu, Bucur) legitimați.