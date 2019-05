Firmele Gucci, Saint Laurent și Alexander McQueen se numără printre brandurile de top care au hotărât să renunțe să lucreze cu modelele care nu au împlinit încă vârsta majoratului, scrie CNN, potrivit Hotnews.

Tinerii sub această vârstă nu vor mai reprezenta mărcile deținute de grupul francez de lux „Kering” începând cu anul viitor, potrivit spuselor președintelui și directorului companiei, Francois-Henri Pinault. Noua politică a companiei franceze se va aplica atât pentru prezentările de modă, cât și pentru ședințele foto.

Pinault a explicat într-un comunicat de presă că scopul inițiativei este să inspire și alte firme din cadrul industriei modei. „Datorită faptului că suntem un grup de lux la nivel mondial, suntem conștienți de influența exercitată asupra generațiilor mai tinere, în special prin imaginile produse de casele noastre de modă. Credem că avem responsabilitatea de a prezenta cele mai bune practici posibile în sectorul de lux și avem speranța că îi vom încuraja și pe alții să ne urmeze exemplul „, a spus Pinault.

„În opinia noastră, maturitatea fiziologică și psihologică a modelelor de peste 18 ani pare mai potrivită ritmului și cerințelor acestei profesii”, a spus și Marie-Claire Daveu, șefa afacerilor internaționale la Kering.

Industria modei este plină de controverse mai ales în ultimii ani din cauza așa-zisei „mărimi 0” din Statele Unite, care este considerată de tinere un ideal în materie de greutate.

Cu doi ani în urmă, Kering și cea mai mare companie producătoare de branduri de lux din lume, LVMH, care deține printre altele și firmele Louis Vuitton, Fendi sau Givenchy, au publicat un document în care stabileau reguli legate de bunăstarea modelelor. Atunci, vârsta minimă de lucru se hotărâse să fie 16 ani.

Modificările fuseseră introduse chiar cu o lună înainte ca Vlada Dzyuba să se îmbolnăvească și să moară brusc în timp ce lucra în China. Dzyuba era un model rus în vârstă de 14 ani, iar tragicul episod care s-a petrecut în octombrie 2017 a declanșat o lungă serie de critici și dezbateri despre exploatarea modelelor minore și condițiile de lucru la care sunt supuse.

În industria modei este ceva obișnuit ca marile case să folosească modele tinere, deseori sub vârsta majoratului. De exemplu Naomi Campbell (care are acum 48 de ani) avea doar 16 ani când și-a început cariera. Kate Moss (45) a fost descoperită când avea 14 ani, iar Brooke Shields avea doar 14 ani când a apărut pe coperta revistei Vogue din 1980.