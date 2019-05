Banca Naţională a majorat prognoza de inflaţie pentru 2019 cu 1,2 puncte procentuale de la 3% la 4,2%, iar prognoza pentru 2020 urcă cu 0,2 puncte procentuale, la 3,3%, a anunțat Banca Națională a României, citată de Mediafax. În conferința de presă de ieri, Mugur Isărescu a atras atenția că inflația vine să corecteze dezechilibrele din economie și că o face afectându-i în primul rând pe cei cu venituri mici. Isărescu s-a mai referit la creșterea economică de 5% din primul trimestru, arătând că orice creștere e bună, câtă vreme nu duce la dezechilibre. Or, a mai spus guvernatorul, această creștere amplifică dezechilibrele, cel puțin pe cel extern.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a caracterizat prognoza drept „realistă”, într-un an electoral. Isărescu a remarcat ca factori care au dus la creșterea prognozei creșterile de accize la produsele din tutun, precum și prețurile combustibililor, influențate de tensiunile din zona Golfului Persic, de declarațiile președintelui american Donald Trump și de situația tensionată în relația cu Iranul, factori care nu apăruseră la estimarea din luna februarie.

Guvernatorul BNR a admis și posibilitatea unei noi reviziuni, în scădere, în cazul unui an agricol bun sau în cazul unei scăderi a prețului petrolului.