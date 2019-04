Unul dintre cei mai activi tineri muzicieni români, Răzvan Suma, este violoncelistul invitat să concerteze pe data de 11 aprilie, de la ora 19.00, la Ploiești. Concertul va avea loc pe scena Sălii “Ion Baciu” a filarmonicii, alături de orchestra simfonică la al cărei pupitru dirjoral se va afla maestrul Ovidiu Bălan. Programul serii este dedicat compozitorilor Wolfgang Amadeus Mozart (Uvertura operei „Clemența lui Titus”), Joseph Haydn (Concertul pentru violoncel și orchestră în Do major) și Felix Mendelssohn Bartholdy (Simfonia a V-a “Reforma”). Născut în 1977 la Cluj-Napoca, Răzvan Suma a urmat cursurile Liceului de muzică din orașul natal. În anul 2000 a obţinut diploma de licenţă la Universitatea Naţională de Muzică din București, iar în 2002 a început programul de perfecţionare „Artist Diploma” la Longy School of Music – Cambridge – Statele Unite. Concursurile de mare prestigiu ca „Giovanni Batista Viotti” – Italia, „Markneukirchen” – Germania sau „Villa de Llanes” – Spania sunt doar câteva dintre cele mai importante competiţii internaţionale la care a participat Răzvan Suma, educația sa muzicală fiind armonios completată de o serie de cursuri de perfecţionare. În 2009, a devenit solist al Orchestrelor și Corurilor Radio, iar în calitate de profesor asociat la Universitatea de Muzică București dezvoltă o intensă activitate pedagogică, fiind invitat să predea cursuri de măiestrie organizate atât în România, cât și în străinătate. Sub titlul „Vă place Bach?”, în 2012 Răzvan Suma a suţinut primul său turneu naţional solo, evenimentul reprezentând o premieră absolută în România în domeniul muzicii clasice: prima interpretare a unui artist român, într-un singur concert, a integralei de suite pentru violoncel semnate de Bach. În 2014, împreună cu Analia Selis și Julio Santián, chitarist și compozitor din Argentina, a susținut un al treilea turneu, „Vă place tango?”. Răzvan Suma a realizat din 2006 până în prezent șase turnee în formulă de trio – „Romanian Piano Trio” sau „Trio Strad” – alături de Alexandru Tomescu, Horia Mihail, respectiv Toma Popovici. În ultimii ani a realizat o serie de înregistrări speciale, inclusiv pentru Fonoteca de Aur a Societăţii Române de Radiodifuziune, precum și transmisiuni în direct la posturi de radio și televiziune din România și străinătate.

La concertul de la Ploiești, biletele, în valoare de 25 de lei (adulți), 15 lei (pensionari) și 5 lei (elevi/studenți) se găsesc la Casa de bilete a Filarmonicii, la Agenția Teatrală, la standul special amenajat în hipermarketul Cora – AFI Ploiești și online, pe

www.filarmonicaploiesti.eu.