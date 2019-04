Fl. Tănăsescu

Nu puţini sunt aceia care, odată întrebaţi ce înseamnă noua funcţie pe care o ocupă, răspund: „O provocare!”. Şi atât.

Numai comisarul şef Florin Aristan, noul comandant Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, a adăugat: „Faptul că am fost împuternicit să conduc destinele acestei instituții reprezintă o provocare nu neapărat pentru mine, nu neapărat pentru adjunctul meu, Ginel Bratu – amândoi reprezentând echipa managerială a instituţiei – ci o provocare pentru viitorul poliţiei prahovene. Or, aici nu mai putem vorbi despre orgolii, ambiţii sau performanțe personale. Nu, mai ales atunci când vorbim de performanţă, acest atribut trebuie aplicat acestei instituţii, respectiv poliţia prahoveană”.

Ce înseamnă viitorul – fie el apropiat fie mai… îndepărtat al IPJ Prahova, în opinia interlocutorului nostru? „Cel puţin continuarea performanţelor obţinute de către oamenii legii din judeţ în ultimii ani. Spun cel puţin, deoarece, cu riscul de a folosi un clişeu, îndrăznesc să afirm că este loc şi de mai bine. Da, într-adevăr, în ultimii ani s-au înregistrat scăderi semnificative ale infracţionalităţii la toate capitolele. Am convingerea că acest lucru se va întâmpla şi în continuare”.

Ultima evaluarea a activităţii IPJ Prahova pentru anul 2018, comparativ cu 2017, indică o scădere semnificativă a infracţiunilor contra patrimoniului (minus 9%), a furturilor din locuinţe (minus 10%), un trend descendent al tâlhăriilor (minus 12%), ca să enumerăm doar câteva capitole. Sau, mai bine spus, repere la care trebuie să se raporteze noul şef al poliţiei prahovene, comisarul şef Florin Aristan. Pe cale de consecinţă, se năştea, din partea noastră, întrebarea: “Cum credeţi că veţi reuşi să menţineţi sau chiar să depăşiţi aceste procente ?” Răspunsul noului șef al IPJ Prahova a fost: ” Cu ajutorul colegilor mei de la unităţile teritoriale şi al poliţiştilor de la posturile locale. Nu în ultimul rând, prin aportul colaboratorilor din cadrul structurilor care activează în cadrul IPJ Prahova. Şi, credeţi-mă, sunt convins că vom reuşi acest lucru”.

Da, noul şef al IPJ Prahova este optimist. Este opitimist fiindcă are în spate nu doar opt ani de studii în domeniu ( a absolvit Liceul Militar “Constantin Brâncoveanu” şi Academia de Poliţie), ci şi faptul că a fost şef al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploiești, pentru ca, mai apoi, să fie numit șef al Biroului Drumuri Naţionale şi Europene (BDNE) DN1.

Iar expresia folosită mai sus „am convingerea” (folosită în contextul în care îşi exprimă optimismul în legătură cu faptul că IPJ Prahova va înregistra, în continuare, scăderi în ceea ce priveşte rata infracţionalităţii) a mai fost folosită şi în următoarea afirmaţie: „Am convingerea că şi imaginea noastră, a poliţiei prahovene, se va îmbunătăți semnificativ în ochii cetăţenilor. Cum? Prin acţiunile de prevenire derulate, prin atitudinea pro-activă, ambele aspecte subsumate devizei «Mai bine să previi decât să combaţi!»”. Ar mai fi vorba – vizavi tot de îmbunătăţirea imaginii instituţiei – şi de faptul că, săptămânal, în audienţe la inspectorul şef al IPJ Prahova vin zeci de persoane. O fi mult, o fi puţin, în contextul în care comisarul şef Florin Aristan nu stă doar la birou…

Revenind la reperele pe care noul comandant al poliţiei prahovene are convingerea că le va îmbunătăţi, să spunem că dragostea dintâi nu se uită niciodată. Nu de alta, dar câtă vreme a acţionat pe linie de combatere şi prevenire a accidentelor de circulaţie şi când activa în cadrul Poliţiei Municipiul Ploieşti, şi cât a fost şef la BDNE DN 1, doreşte cu orice preţ să fie redus și numărul victimelor rutiere. Mai pe româneşte, scăderea numărului de accidente şi, implicit, de morţi sau răniţi grav. Aşa că de ce ne-om fi mirat noi că, în ultimele trei săptămâni, au început să fie puşi să sufle în aparatul etilotest şi bicicliştii, nu numai şoferii ? Pentru că bicicliştii, nu de puţine ori ei înșiși sunt victime ale propriilor greşeli.

Violenţa domestică, o altă provocare

„Un aspect care trebuie tratat cu multă, foarte multă atenţie este și violenţa domestică”, ne spune comisarul şef Florin Aristan. Şi adăugă: „În Prahova, avem aproape zilnic astfel de cazuri”.

Şi tot interlocutorul nostru aduce argumentele implicării în combaterea acestui fenomen: „Normele de aplicare în ceea ce priveşte combaterea acestui fenomen există încă din anul 2003. Cadrul legislativ de aplicare a fost elaborat însă în decembrie, anul trecut. Deci, în prezent nu mai avem nicio scuză pentru a nu ne implica din ce în ce mai serios și în această problemă”.

Așadar, de aproximativ trei săptămâni, poliţia prahoveană are o nouă echipă managerială: Florin Aristan – inspector şef şi comisar șef Ginel Preda – adjunct. „Noi doi, vă spun la modul cel mai sincer, formăm o echipă. El este specializat pe infracţiuni economice, eu – pe linie rutieră. Dar, daţi-mi voie să rectific: nu doar noi doi, ci poliția prahoveană este o echipă, dacă pot spune aşa, o echipă în slujba cetăţeanului”.

Noi zicem că timpul – fie el mai apropiat, fie mai îndepărtat – va confirma cele spuse de către comisarul şef Florin Aristan, noul şef al IPJ Prahova.