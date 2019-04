Pentru a doua etapă la rând, toate adversarele Petrolului cu pretenții la primele trei locuri (două care duc direct în Liga I, plus al treilea, la baraj) au luat maximum de puncte! Și, din păcate, tot pentru a doua oară, Petrolul nu a luat vreun punct, astfel că față de Clinceni, Chindia și U. Cluj s-au ”pus” șase puncte diferență, în doar câteva zile!

Din păcate pentru petroliști, Luceafărul Oradea, echipă pregătită de un fost jucător petrolist – Cristian Lupuţ – a fost revelaţia ultimelor două runde ale actualei ediţii de campionat, după ce le-a învins pe rând pe fruntașele Sportul Snagov şi Petrolul.

Iar eşecul suferit de ”găzari” a lăsat gruparea prahoveană la patru puncte distanţă de locul care duce la baraj şi la şapte de ultimul care asigură promovarea directă.

Finalul de sezon nu se mai anunță așa ”pasionant”, deja, unele echipe, văzute ”cu sacii în căruță”, cum se spune, începând să… calce frâna! Este cazul celor de la UTA, care, din cauza suspendărilor şi accidentărilor, s-au prezentat la Bucureşti cu doar 16 jucători, dintre care cinci născuţi după 1 ianuarie 2001 !

Și, deși mai sunt 24 de puncte puse în joc, în cele 8 runde rămase de disputat, este clar că ”opțiunile” deja sunt luate, la ambii poli ai clasamentului, ierarhiile fiind tot mai greu de schimbat. „Matematic mai avem șanse și vom face tot ce putem să obținem promovarea. Nu trebuie să renunțăm. Trebuie să sperăm! Din păcate, apărarea este punctul nostru nevralgic. Nu mai ştiu pe cine să punem, acum am jucat cu doi închizători pe post de fundaşi centrali. Dacă facem o matematică simplă, mai sunt etape, puncte puse în joc, dar problema e cum ne exprimăm noi în teren. Viitorul nu arată prea bine în ceea ce ne priveşte. Sper să ne adunăm şi să vedem ce mai e de făcut” – au fost concluziile antrenorului Gheorghe Mulțescu după ultimele ”evenimente”, debutul său perfect și emulația creată după primele rezultate estompându-se repede și transformându-se într-un chin, dificil de îndurat! De altfel, ieri, odată cu primul antrenament al săptămânii pentru ploieșteni, mai mulți suporteri s-au strâns la arena ”Ilie Oană” pentru a protesta la adresa celor întâmplate în ultima perioadă.

Rezultatele şi marcatorii etapei a XXX-a:

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – ACS FC Academica Clinceni 0-2 (0-1)

Robert Ion (23), Vasile Olariu (52)

CS Aerostar Bacău – ASC Daco-Getica Bucureşti 2-1 (1-1)

Valentin Buhăcianu (2, 90+3) / Philippe Nsiah (19)

CS Baloteşti – CS Sportul Snagov SA 0-0

AS FC Universitatea Cluj – ASSCS Farul Constanţa 2-1 (1-0)

Cristian Gavra (3), Dorin Goga (59) / Diogo Rosado (90+4)

FC Metaloglobus Bucureşti – AFC UTA Arad 3-0 (2-0)

Valentin Ghenovici (24), Ovidiu Herea (25), Claudiu Herea (76)

ACS Energeticianul – AFC Ripensia Timișoara 2-3 (1-1)

Robert Petre (45+2), Cosmin Ionică (70) / Adrian Stoica (32), Mansour Gueye (52), Octavian Drăghici (90+4)

AFC Chindia Târgovişte – ACS Poli Timişoara 1-0 (1-0)

Cristian Cherchez (18 – pen.)

CS Luceafărul Oradea – FC Petrolul Ploieşti 3-1 (2-0)

Vasile Pop (25), Gabriel Paraschiv (29), Gabriel Preoteasa (78 – pen.) / Robert Moldoveanu (47)

ACS ASU Politehnica Timișoara – ACS Dacia Unirea Brăila 4-0 (4-0)

Cristian Ene (22), Alin Manea (24), Adrian Bedea (28), Alexandru Cherecheş (36)

Fotbal Club Argeş – CS Mioveni 2-0 (0-0)

Andrei Panait (90), Eduard Florescu (90+4)

Clasament

1. ACS FC Acad. Clinceni 30 23 1 6 63-17 46 70

2. AFC Chindia 30 20 6 4 59-29 30 66

3. AS FC U.Cluj 30 19 6 5 64-23 41 63

4. CS Sportul Snagov SA 30 18 6 6 45-26 19 60

5. FC Petrolul Ploieşti 30 18 5 7 53-28 25 59

6. Fotbal Club Argeş 30 16 8 6 44-24 20 56

7. CS Mioveni 30 14 6 10 43-32 11 48

8. AFC UTA Arad 30 12 6 12 46-45 1 42

9. AFC Ripensia 30 10 9 11 36-41 -5 39

10. CS Luc.Oradea 30 10 7 13 41-53 -12 37

11. FC Metaloglobus 30 10 7 13 29-50 -21 37

12. ACS ASU Poli. 30 9 8 13 28-29 -1 35

13. CS Pandurii Lig.Tg.Jiu 30 9 7 14 48-51 -3 34

14. ACS Energeticianul 30 8 9 13 34-38 -4 33

15. ASSCS Farul Cons. 30 10 3 17 38-50 -12 33

16. ASC Daco-Getica 30 6 12 12 40-49 -9 30

17. CS Aerostar Bacău 30 8 5 17 41-57 -16 29

18. CS Baloteşti 30 6 5 19 25-58 -33 23

19. ACS Poli Timişoara 30 5 7 18 26-54 -28 22

20. ACS Dacia Unirea 30 4 7 19 27-76 -49 19