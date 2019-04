Şapte candidaţi independenţi şi 23 de partide s-au înregistrat la BEC pentru alegeri. PSD deschide lista cu Rovana Plumb, ALDE cu Norica Nicolai, PNL-Rareş Bogdan, iar la PMP pe primul loc este fostul preşedinte Traian Băsescu, anunță Mediafax. PSD are pe listă 43 de candidaţi la europarlamentare. Partidul deschide lista cu ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb, urmată de jurnalista Carmen Avram şi senatorul PSD Claudiu Manda. De asemenea, partenerul de coaliţie al PSD, ALDE are 42 de candidaţi pe lista validată de BEC. Lista partidului este deschisă de actualul eurodeputat Norica Nicolai, urmată de Daniel Barbu şi europarlamentarul Renate Weber. Partidul condus de Ludovic Orban are pe lista 42 de candidaţi în total. Liberalii deschid lista cu jurnalistul Rareş Bogdan, urmat de Mircea Hava, primar Alba Iulia, Siefried Mureşan, europarlamentar, Daniel Buda, europarlamentar, Adina Vălean, europarlamentar. Lista comună a alianţei USR-PLUS are un total de 43 de candidaţi, pe primele locuri fiind Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Dragoş Tudorache. Şi lista candidaţilor PMP validată de BEC este formată din 43 de candidaţi. Traian Băsescu este pe prima poziţie, pe al doilea loc se află preşedintele partidului, Eugen Tomac, pe celelalte locuri fiind Ioana Constantin, Marius Paşcan, Simona Vlădică, Robert Turcescu, Teodora Desagă. UDMR are în total 43 de candidaţi, lista fiind deschisă de actualul eurodeputat Iuliu Winkler. Pro România are 33 de candidaţi. Pe primul loc este preşedintele partidului Victor Ponta, urmat de comisarul european Corina Creţu, fostul prim-ministru Mihai Tudose şi fostul premier al Republicii Moldova Iurie Leancă. Pe locurile următoare sunt Geanina Puşcaşu, Gabriela Podaşcă, Cristian Cosmin, Ioana Petrescu, Mihai Sturzu şi Ionela Danciu. UNPR a depus la BEC o listă de 43 de candidaţi. Cu toate că liderul Gabriel Oprea spunea că va deschide lista partidului la europene, pe lista validată de BEC pe primul loc este Ilie Năstase, urmat de Anghel Iordănescu. Pe lista PRU sunt 30 de candidaţi, lista fiind deschisă de preşedintele formaţiunii Bogdan Diaconu. Următoarele locuri sunt ocupate de: Laurenţiu Andrei Piticaş, Florian Mirea Diaconu, Dumitru Bădrăgan, Rudi Bugă, Ovidiu Zară. Dreapta Liberală deschide lista cu preşedintele partidului, Viorel Cataramă, urmat de Dumitru Bălan. Alte partide aduc în prim plan foşti parlamentari sau actuali eurodeputaţi. Astfel, eurodeputatul neafiliat Cătălin Ivan candidează pentru alegerile europarlamentare din partea noului partid PRODEMO. Partidul Neamul Românesc este fondat de fostul deputat PSD Ninel Peia, care a fost exclus din rândul social-democraţilor, și deschide lista la alegerile europarlamentare. Partidul Social Democrat Independent (PSDI) are o listă de 43 de candidaţi, Marian Vanghelie fiind cel care a venit să depună lista candidaţilor la europarlamentare. Andrei Chebuţiu este singurul candidat înscris pe lista Partidului Oamenilor Liberi (POL) la europarlamentare. O altă formaţiune care are un singur candidat înscris este Partidul Naţiunea Română (PNRo), condus de John I. Banu Muscel. Partidul România Mare are o listă de 43 de candidaţi. Partidul Democraţiei şi Solidarităţii -Demos are o listă de 12 candidaţi,

Partidul Forţa Pensionarilor are 14 candidaţi, Partidul Comunitar din România (PCDR) are 15 candidați înscriși. Pe primul loc la europarlamentare din partea Partidului România Noastră (PRN) este Gheorghe Funar, fostul primar al oraşului Cluj-Napoca, iar Partidul Blocul Unităţii Naţionale sau partidul BUN are 12 candidaţi. Partidul Socialist Român (PSR) are 28 de candidaţi,iar cea de-a 23 a formaţiune înscrisă la europarlamentare este Partidul Noua Românie (PNR), cu 15 canidați. În competiţia alegerilor pentru PE sunt înscrişi şi şapte candidaţi independenţi: Ana-Daniela Dobre, Octavian-Iulian Tiron, Gregorian Carmen Tudoran, George-Nicolae Simion, Peter Costea, Gabriela-Ştefania Nuţ, Luminiţa Velciu. Până pe 12 aprilie pot fi depuse contestaţii privind admiterea sau respingerea candidaturilor, soluţionarea apelului asupra contestaţiilor va fi făcută până la data de 15 aprilie, iar candidaturile vor fi definitivate pe 16 aprilie. Campania electorală începe pe 27 aprilie şi se încheie pe 25 mai, ora 7.00. Alegerile europarlamentare au loc pe 26 mai. Deputaţii europeni sunt aleşi o dată la 5 ani, iar în România primele alegeri europarlamentare au fost organizate în 2007. Componenţa PE a fost schimbată de Brexit, motiv pentru care România va avea un mandat în plus, urmând să aibă 33 de eurodeputaţi dintre cei 705 de euroaleşi. Parlamentul European este singura adunare transnaţională din lume aleasă prin vot direct.