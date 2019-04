V. Stoica, N. Dumitrescu

După lungi negocieri, între Veolia Energie şi reprezentanţii Primăriei Ploieşti şi ai Consiliului Judeţean Prahova, ploieştenii pot fi siguri că, de la 1 Mai a.c., nu se închide robinetul la apă caldă, iar că la iarnă nu vor tremura de frig. Convocaţi în şedinţă de îndată, ieri, aleşii locali au votat, în unanimitate, prelungirea contractului de furnizare a energiei termice şi a apei calde care urma să expire la începutul lunii viitoare. Conform proiectului de hotărâre adoptat, prelungirea contractului s-a făcut pe o durată de 3 ani şi 14 zile, începând cu 1.05.2019 și până pe 15.05. 2022.

Deşi rezultatele acestor negocieri erau extrem de aşteptate de către aleşii ploieşteni, nici ieri, întrunirea nu a fost lipsită de veşnicele certuri între primarul Adrian Dobre şi consilierii locali, în mod special cei de la PSD şi ALDE. Iar de data aceasta, contrele au fost, în mod special, atât pe tariful gigacaloriei, cât şi pe acordarea subvenţiilor, din partea autorităţilor, astfel încât ploieştenii, în calitate de consumatori casnici, să nu plătească la încălzirea locuinţelor mai mult faţă de cât au achitat până în prezent. Până la urmă, după lungi discuţii – care au ţinut mai bine de o oră – consilierii au picat la pace şi au votat proiectul, dar numai după ce aleşii ALDE şi PSD au adus amendamente la proiectul iniţial. Concret, pe lângă prelungirea contractului, s-a stabilit ca acordarea de subvenţii să fie acordată tot pe întreaga perioadă a prelungirii contractului, adică până pe data de 15 mai 2022. Subvenţiile însă vor fi stabilite după aprobarea bugetului Ploieştiului pe anul 2019, astfel încât preţul maxim local al energiei termice facturate populaţiei să fie, deocamdată, de 186,97 de lei plus TVA. După cum s-a lăsat să se înţeleagă în timpul şedinţei de ieri, acest tarif nu ar fi chiar bătut în cuie, având în vedere că aleşii locali l-au întrebat pe edil ce garanţie oferă că nu vor mai exista şi alte convocări de şedinţe ale Consiliului Local Ploieşti, tot de îndată, în care să se discute despre alte tarife la gigacalorie.

Bogdan Toader: 10 milioane de lei anual de la CJ, pentru subvenţionarea preţului gigacaloriei

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a transmis ieri, înainte de ședința Consiliului Local Ploiești, că va propune consilierilor județeni alocarea a 10 milioane de lei anual pentru sprijinirea Primăriei Ploiești în subvenționarea prețului gigacaloriei. Șeful administrației județene a făcut public și faptul că termenii privind prelungirea contractului cu operatorul de termoficare Veolia Energie Prahova vor intra în discuție în ședințele CL Ploiești, respectiv CJ Prahova.

Bogdan Toader a precizat, printr-un comunicat de presă transmis ieri: “Negocierile purtate cu reprezentanții operatorului de termoficare din municipiul Ploiești, Veolia Energie Prahova, au ajuns la final, iar ploieștenii trebuie să fie informați corect în legătură cu rezultatele acestora. Deși primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a anunțat precipitat, înainte de finalizarea negocierilor cu operatorul de termoficare, «victoria» privind prețul pe care îl vor plăti ploieștenii pentru furnizarea apei calde și a căldurii, vin cu precizări legate de acest subiect. Am parcurs o perioadă deosebit de dificilă, în care am căutat soluții pentru ca locuitorii municipiului Ploiești să nu rămână fără serviciul de furnizare a agentului termic prin sistemul centralizat.

În urma discuțiilor avute de reprezentanții Primăriei Ploiești și Consiliului Județean Prahova cu Veolia Energie Prahova, s-a stabilit prelungirea cu 3 ani și 14 zile, respectiv până la data de 15 mai 2022, a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești.

Termenii privind prelungirea contractului de concesiune vor fi stabiliți prin intermediul unui act adițional, care va cuprinde formula de calcul a prețului energiei termice, a cărei structură finală va fi cea avizată de Autoritatea Națională de Reglemenentare în Domeniul Energiei. Actul adițional – cu termenii contractului ce va fi prelungit – va fi supus aprobării atât în cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cât și în cadrul Consiliului Județean Prahova.

Prețul gigacaloriei va fi de 237,35 lei plus TVA, până la adoptarea, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a unei noi formule de calcul, care va genera un nou tarif aplicabil pentru producerea și furnizarea agentului termic în municipiul Ploiești.

Problema care rămâne, însă, este aceea a prețului pe care îl vor plăti locuitorii municipiului Ploiești, în condițiile în care tariful va fi calculat conform unui nou algoritm. Având în vedere faptul că primarul municipiului Ploiești a respins varianta de aprobare a unei subvenții pentru prețul de producție a gigacaloriei, motivând că nu există fonduri la bugetul local, trebuie găsită o soluție în acest sens.

Tocmai de aceea, voi propune consilierilor județeni asigurarea pentru municipiul Ploiești a finanțării necesare acoperirii diferențelor de tarif dintre prețul de producție a gigacaloriei și prețul pe care îl va achita populația, într-un cuantum anual de 10 milioane de lei”.

Veolia Energie Prahova rămâne deschisă pentru negocierea contractului de termie în Municipiul Ploiești

Veolia Energie Prahova își exprimă disponibilitatea pentru finalizarea negocierilor în vederea prelungirii contractului de concesiune pentru sistemul de termoficare din Municipiul Ploiești, având ca obiectiv prioritar interesul cetățenilor Municipiului Ploiești.

În cadrul întâlnirilor avute compania a înaintat către Consiliul Local și Consiliul Județean un calendar de acțiuni care nu a fost respectat până în acest moment. Astfel, presiunea timpului a devenit foarte mare, ceea ce conduce la imposibilitatea respectării termenului de semnare a prelungirii contractului, astfel încît compania să opereze conform reglementărilor în vigoare și după data de 01.05.2019.

Preocuparea și punctul susținut permanent de către VEP în cadrul negocierilor cu autoritățile locale timp de 1 an și jumătate a fost identificarea unor soluții de reechilibrare a contractului de concesiune.

Compania a propus o nouă formulă de ajustare a prețurilor atât pentru populație cât și pentru agenții economici ce include un tarif de referință de 340 lei / gigacolarie + TVA (care a fost omis din HCL votat astăzi) și care reprezintă un element de bază și obligatoriu pentru prelungirea contractului. Prețul local de furnizare rezultat în urma aplicării acestei noi formule ar rămâne chiar si așa, printre cele mai mici din țară.

Un alt element de bază a fost recuperarea diferențelor ca urmare a creșterii prețurilor combustibilului (denumit rattrapage) și care prin hotărârea de Consiliul Local votată astăzi 09.04.2019 a fost amânată. Aceasta în ciuda faptului că toate documentele și solicitările VEP au fost depuse încă din luna iunie 2018.

În situația în care se va semna un act adițional de prelungire a contractului de termie, tariful aprobat de 237,35 lei/ gigacalorie este valabil pe o perioadă limitată și se va aplica doar până la aprobarea noului preț de către Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Noul preț este obligatoriu a fi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, în maxim 30 de zile de la avizarea sa de către ANRE, fiind o clauză de încetare unilaterală a contractului.

Modul în care s-a respectat calendarul de acțiuni propuse a dus compania în situația puțin probabilă de a mai putea ajunge la un acord în perioada rămasă până la expirarea prezentului contract de termie.

În paralel, Veolia Energie Prahova continuă toate demersurile de informare a autorităților competente și de implementare a acțiunilor de predare – primire a bunurilor ce compun sistemul.