România a înregistrat, în primele două luni, un nivel record al investiţiilor străine directe, depăşind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel după criza economică, a declarat, ieri, în deschiderea şedinţei de guvern, prim-ministrul Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.

„Aş dori să punctez câteva date care dovedesc că economia României se află pe un trend ascendent şi va continua ritmul de creştere. Ţara noastră a înregistrat în primele 2 luni un nivel record al investiţiilor străine directe, depăşind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel după criza economică. Este o creştere cu peste 47% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, care arată încrederea investitorilor străini în mediul de afaceri din România. De asemenea, exportul de servicii din această perioadă s-a majorat cu aproape 600 de milioane de euro, respectiv cu 17,5%, ceea ce înseamnă un surplus comercial de 1,3 miliarde de euro”, a afirmat Dăncilă.

Premierul a adăugat că între serviciile cu o contribuţie importantă la export se regăsesc „cele de IT şi transport, servicii cu valoare adăugată ridicată”.

„În primele 2 luni din acest an, cifra de afaceri din sectorul IT s-a majorat cu aproape 24%, faţă de primele 2 luni din 2018, iar cifra de afaceri din transporturi cu aproximativ 15%”, a mai declarat Dăncilă.

Prim-ministrul a arătat că în legătură cu evoluţia bună a economiei este şi faptul că, în luna februarie, România s-a plasat pe locul 2 la nivel european în ceea ce priveşte lucrările în construcţii, un avans mai mare fiind înregistrat doar de Slovenia.

„Toate acestea sunt date care confirmă măsurile bune pe care Guvernul PSD-ALDE le-a luat şi în acelaşi timp arată că economia românească se dezvoltă pe o bază sănătoasă”, a susţinut Dăncilă.