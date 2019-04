Informațiile apărute în spațiul public referitoare la o cameră specială din incinta Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, în care erau ținuți martorii incomozi sau care nu se supuneau “stilului” impus de procurori precum Mircea Negulescu „Portocală”, ar putea să fie una dintre cele mai mari descoperiri ale Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție de la înființarea acestei structuri și până în prezent.

De altfel, informațiile venite dinspre zona anchetatorilor care îi cercetează pe fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și pe subalternul acestuia, Mircea Negulescu, spun că există martori care au descris această cameră de intimidare în incinta sediului “unității de elită” și că ar fi și indicat-o în timpul descinderii de acum două zile care a avut loc la Ploiești.

Pe de altă parte, publicaţia online Lumea Justiției a venit ieri cu o mărturie cutremurătoare, din care reiese cum se acționa inclusiv în Centrul de reținere de la Câmpina împotriva arestaților trimiși acolo de Mircea Negulescu.

Potrivit ph-online.ro, pe numele foștilor procurori ai DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu se mai adaugă un nou dosar penal deschis de procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție!

“Se pare că, de data aceasta, în dosar mai sunt vizați și doi polițiști judiciari de la DNA Ploiești, alții decât Florea Gabriela și Mihai Iordache, pe numele acestora din urmă existând altă anchetă în curs. Noul dosar de la Parchetul General vizează acuzații precum represiune nedreaptă, abuz în serviciu cu foloase necuvenite și metode abuzive de constrângere a martorilor (tortură).

Reamintim că Secția Specială de Investigare a infracțiunilor din Justiție a descins la sediul DNA Ploiești, pentru a verifica existenţa unei camere pe care procurorii Onea şi Negulescu o foloseau pentru a determina martorii să facă denunţuri. Un martor a declarat că a fost băgat în acea „cameră secretă” unde a fost lăsat fără apă şi mâncare şi nici nu a avut acces la toaletă timp de aproape 8 ore. Prin aceste metode cei doi procurori îi constângeau pe martori să facă declaraţii după bunul lor plac. De exemplu, mai multi martori din dosarele Cosma, Ghiță, Tudose au declarat că au fost torturați în sediul DNA pentru a semna declarații false”, arată ph-online.ro.

• Ana Maria Pătru, fosta şefă a AEP: “Mă ţinea ostatică”

Anul trecut, fosta șefă a Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a relatat chinurile la care a fost supusă în timpul interogatoriilor de la DNA Ploiești. “La DNA, mi s-au pus două denunțuri în față, a fost un șoc. (…) Am plâns, le-am spus că nu este adevărat, eram stupefiată. Avocata mea a spus că degeaba, te vor reține”, a declarat în martie 2018 Ana Maria Pătru, care a mai descris și modul în care era adusă la audieri. „Am ajuns în jur de trei dimineața la arest. În 48 de ore am avut instanță și acolo s-a dispus arestarea mea. Eram șase femei în centrul de detenție și cred că 60 de bărbați. Eram în stare de șoc, nu îmi venea să cred, nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Cred că a fost cea mai lungă noapte din viața mea. Mi s-a dat arest 30 de zile, am făcut cereri de martori, am încercat să facem toate diligențele să ieșim din acel arest. Atunci a început tot coșmarul. Domnul Onea a avut două obiective cu mine. Credea că sunt plină de informații și o să îi ofer denunțuri și doi, probabil avea orgolii personale”, a mai afirmat fosta șefă AEP.

Într-o altă intervenție televizată, Ana Maria Pătru a venit cu alte amănunte: “Deseori mă amenințau că nu o să-mi mai văd copilul dacă nu fac anumite denunțuri împotriva unor prieteni de-ai mei, împotriva colegilor mei. (…) Trebuie ca opinia publică să știe ce se întâmpla în amănunt la DNA – Serviciul Teritorial Ploiești. (…) Vă dați seama că eu nu puteam să înregistrez în birou la domnul Onea atâta timp cât mă aducea din arest și mă ținea acolo ostatică în biroul dumnealui”.

• Lumea Justiţiei, dezvăluiri incendiare

Lumea Justitiei a venit ieri, în exclusivitate, cu noi informații cutremurătoare din activitatea lui Mircea Negulescu, deja mult mai cunoscut sub porecla de “Portocală”. Jurnaliștii de investigații de la luju.ro au dat detalii din declarațiile scrise de fostul șef al Centrului de reținere și arest preventiv de la Câmpina: “În declarația pe care fostul șef al Arestului Câmpina a dat-o la SIIJ (…), Cristian Perțea dezvăluie un episod stupefiant. Și anume cum procurorul Mircea Negulescu i-ar fi cerut personal să întrerupă alimentarea cu apă în două camere de arest. (…) Cererea de a opri alimentarea cu apă în cele două camere de arest a venit după ce Mircea Negulescu aplicase o altă tactică. Mai exact, martorul (n.n. – Cristian Perțea) a dezvăluit la SIIJ că Negulescu i-ar fi cerut să îi mute în aceeași cameră pe Răzvan Alexe și pe Nicolae Onea, în condițiile în care cei doi se aflau în relații de dușmănie, Onea depunând denunț împotriva lui Alexe”, spune luju.ro.

“Îmi amintesc că domnul procuror Negulescu Mircea mi-a cerut să întrerup alimentarea cu apă curentă a camerelor 1 și 2 în perioada în care loturile despre care am declarat se aflau în custodia noastră, iar eu am refuzat această cerere. (…) Era imposibil să opresc alimentarea cu apă la cele două camere, trebuia să opresc apa în tot arestul, ceea ce era criminal, dar și în situația în care aș fi avut posibilitatea efectivă să întrerup alimentarea la cele două camere nu aș fi făcut-o. Menționez că domnul procuror Negulescu, care mă contactase pentru această cerere, a întrerupt convorbirea cu mine”, a declarat fostul șef al arestului de la Câmpina, actualmente pensionar, în declarația dată în fața procurorilor de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție și publicată ieri de luju.ro.