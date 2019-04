V. Stoica

Începând de mâine, când va fi deschisă cea de-a XV-a ediție a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, persoanele fizice pot merge la producătorii validați pentru a se înscrie în vederea achiziționării unui autovehicul nou, cu emisii scăzute, în locul celui vechi, poluant. De asemenea, tot de mâine, persoanele juridice pot depune dosare de acceptare la Administrația Fondului pentru Mediu.

Anul acesta, cea mai importantă modificare a programelor este că s-a eliminat condiția ca autoturismul casat să aibă ITP valabil, ceea ce înseamnă că orice mașină poate fi folosită pentru a intra în programul Rabla, prima de casare ridicându-se la 6.500 de lei.

Suma alocată pentru programul Rabla CLASIC este de peste 320 milioane lei, pentru circa 35.000 de prime de casare, cu posibilitate de suplimentare, iar pentru programul Rabla PLUS – de 93 de milioane de lei.

În plus, pentru a stimula și mai mult achiziția de vehicule pur electrice sau electrice hibrid, Administrația Fondului pentru Mediu finanțează cu 90 de milioane de lei achiziția și instalarea de stații de încărcare performante în municipiile reședință de județ.

În cele 14 ediții de până acum, prin programul Rabla au fost casate peste 550.000 de autovehicule vechi poluante și au fost achiziționate peste 300.000 de mașini noi, cu un grad mult mai redus de poluare a aerului.

Ediția a XV-a a fost lansată ieri de către ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.