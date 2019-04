Procurorul general al României a susţinut declaraţii de presă privind „clarificarea unor afirmaţii lansate în spaţiul public”, după ce a fost acuzat că ar fi refuzat de două ori eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip, potrivit Mediafax.

Ieri, acesta a declarat că nu are nicio emoţie privind verificarea pe care CNSAS o face în cazul referitor la acuzaţiile că ar fi refuzat să-l elibereze de două ori pe disidentul anticomunist Iulius Filip, precizând că nu este ofiţer al fostei Securităţi.

„În ultimele zile câteva instituţii de presă mi-au atribuit fapte pe care nu le-am făcut. Mi-au pus etichete de natură să mă decredibilizeze ca om, magistrat, român. E prima oară când mi se întâmplă aşa ceva şi e sfidător pentru un procuror cu o carieră îndelungată. În acest context doresc să fac precizările că nu sunt ofiţer, agent al fostei Securităţi sau al unui serviciu de informaţii. Am făcut şi eu Armata şi sunt rezervist al Armatei Române. Sunt plin de mândrie că am fost genist la o unitate din Timişoara şi sunt şi acum trecut în rezerva Armatei Române. Acest fapt e demonstrat de concretizările în adeverinţele CNSAS eliberate începând cu 2009, 2014 şi 2019, lucruri care pot fi verificate. În cursul anului trecut, CSM pentru a se asigura că nu are colaboratori printre membri săi a mai cerut o verificare, iar în februarie a venit cu ultima adeverinţă”, a declarat Augustin Lazăr, într-o declaraţie de presă. Procurorul general a precizat că nu a instrumentat dosare penale vizând fapte împotriva regimului comunist.

„Nicio funcţie de conducere. Mapa mea e la CSM, poate fi văzută, verificată şi se vede că Revoluţia m-a prins ca procuror care se ocupa de infracţiuni comise cu violenţă. Nu am instrumentat dosare penale vizând fapte împotriva regimului comunist. Aceste fapte, cineva care face o minimă verificare constată că erau făcute în justiţia militară. Şi-a pus cineva această întrebare?”, a completat Lazăr. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, căruia din ce în ce mai multe personalităţi şi politicieni îi cer să-şi retragă candidatura, va susţine astăzi interviul în faţa ministrului Tudorel Toader pentru un nou mandat.

Primii care s-au sesizat după ce actualul procuror al României a fost acuzat că ar fi refuzat eliberarea condiţionată a disidentului Iulius Filip au fost inspectorii de la Inspecţia Judiciară. Verificările sunt în curs la instituţia condusă de Lucian Netejoru.

În acest context, CNSAS a decis reverificarea trecutului lui Lazăr, după ce în spaţiul public au apărut informaţiile referitoare la perioada când acesta a îndeplinit periodic şi atribuţii privind Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud, care examina situaţia tuturor condamnaţilor ce îndeplineau fracţia de pedeapsă pentru liberare. Verificările sunt şi la această instituţie în curs.