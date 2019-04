• În proiectul de buget local nu există sume prevăzute pentru restituirea datoriilor

Violeta Stoica

Săptămâna viitoare, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, i-a invitat pe ploieșteni să participe la o așa-zisă dezbatere pe proiectul bugetului local aferent anului 2019. O dezbatere care nu prea are obiect, din moment ce secțiunea de funcționare este identică sumei stabilite drept cheltuieli totale pentru anul în curs, ceea ce presupune că pentru “dezvoltare”, adică pentru investiții, bugetul ar fi ZERO!

Egale cu zero par să fie și sumele pe care Primăria Ploiești ar trebui să le înapoieze societății Transport Călători Express, dacă luăm de bune valorile trecute în varianta proiectului de buget local pe anul 2019, postată pe site-ul municipalității.

Este vorba despre mai bine de 11 milioane de lei, bani reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă anului 2010, rezultată din gratuitățile acordate de Primăria Ploiești pensionarilor, elevilor și studenților. Fonduri care sunt inexistente, cel puțin deocamdată, în proiectul de buget.

Săptămâna trecută, Judecătoria Ploiești a admis cererea de executare silită depusă de executorul judecătoresc Alexandru Petcu, la cererea Transport Călători Express împotriva Primăriei Ploiești.

În soluția dată de instanță, se arată: „ Admite cererea. Încuviinţează executarea silită pornită la cererea creditorului Transport Călători Express împotriva debitorului Municipiul Ploiești, prin primar, în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr. 1994 din data de 18.06.2018, pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 602/42/2017, rămasă definitivă prin respingerea apelului conform Deciziei nr. 26 din data de 17.01.2019, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, în vederea recuperării creanţei constând în suma de 11.281.734,00 lei reprezentând debit restant, din care suma de 11.166.465,00 lei – reprezentând obligaţii fiscale şi suma de 115.269,00 lei reprezentând cheltuieli de judecată, precum şi actualizarea sumei, de la data rămânerii definitive a hotărârii, respectiv 17.01.2019 şi până la data achitării integrale a debitului, prin toate modalităţile prevăzute de lege. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 09.04.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”.

Astfel, Primăria Ploiești va fi obligată să achite aceste sume către societatea care asigură transportul public de călători, însă în proiectul de buget local, care va fi supus dezbaterii publice săptămâna viitoare, nu există fonduri cu această destinație.

Mai mult decât atât, la capitolul Transporturi, subvențiile către SC Transport Călători Express sunt doar la nivelul de 25,4 milioane de lei, în condițiile în care anul trecut valoarea totală a acestora a depășit 41 de milioane de lei.

Ce înseamnă acest lucru pentru TCE? Că problemele financiare nu vor fi rezolvate prea curând, în ciuda faptului că, la începutul mandatului său, primarul Adrian Dobre era – cel puțin declarativ – cel mai mare susținător al angajaților de la Transport Călători Express.