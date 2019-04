F. T.

Sub genericul „Plan de măsuri specifice Sărbatorilor de Paște”, jandarmii prahoveni au suplimentat, începând de astăzi, efectivele “din teren”, pentru menținerea ordinii publice și siguranței cetățenilor, urmărindu-se, în paralel, prevenirea comiterii faptelor antisociale, a vagabondajulului, a tâlhăriilor.

În plus, potrivit unui comunicat de presă aI Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ), tot începând de astăzi și până în ziua de 1 Mai, “angajați ai instituției vor asigura ordinea și liniștea publică pe timpul desfășurării manifestărilor religioase prilejuite de Sărbatorile Pascale la 55 de biserici din Ploiești, Câmpina, Mizil, Urlați, Plopeni, Slănic, Cheia, Zamfira, Puchenii Mari, Valenii de Munte, Breaza, Sinaia, Bușteni, Azuga, dar și în alte localități în care se estimează prezența unui public numeros. Efectivele vor acționa atât în zona lăcașelor de cult, cât și în zonele de agrement sau trasee montane”.

În plus, potrivit aceluiași document de presă al IJJ Prahova, în perioada menționată acționează și echipaje mobile de intervenție, în eventualitatea unor conflicte majore sau pentru sprijinirea celorlalți jandarmi aflați în serviciu.

Una peste alta, jandarmeria prahoveană a avansat cifra de peste 1. 200 de angajați ai instituției dislocați în zonele cu potențial risc infracțional sau contravențional.