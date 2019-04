Violeta Stoica

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, le-a solicitat primarilor din județul Prahova să vină cu proiecte concrete pe zona de infrastructură turistică, pentru a primi finanțare de la Guvernul României. Trif s-a referit în mod special la edilii localităților incluse în master-planul pe turism și care ar putea să atragă fonduri importante de la ministerul de resort. Îndemnul ministrului Turismului a venit în cadrul unei întâlniri pe care Bogdan Trif a avut-o cu primari din zone turistice ale județului Prahova, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, eveniment la care au participat și deputații Rodica Paraschiv (care conduce Departamentul pentru Turism din cadrul PSD), Andrei Nicolae și Laura Moagher. Potrivit ministrului Turismului, anul acesta, până în prezent, nu a fost depus spre finanțare niciun proiect provenit de la localitățile prahovene incluse în lista de obiective din master-planul național, deși condițiile de obținere a fondurilor de la Ministerul Turismului s-au relaxat. “Avem nevoie de concursul dumneavoastră. Sunt bani, dar trebuie semnate și contracte pentru finanțarea obiectivelor de interes local sau național”, le-a spus Bogdan Trif primarilor prezenți la întâlnirea care a avut loc la Ploiești. Ministrul a mai anunțat și că proiectele depuse spre finanțare la Ministerul Turismului au parte, conform unei reglementări recente, de prevederi bugetare multianuale pentru lucrările care nu pot fi finalizate într-un singur an, ceea ce înseamnă că solicitanții finanțărilor vor fi siguri că se vor primi fondurile necesare în fiecare an și că investițiile nu se vor bloca din cauza schimbării unui ministru sau a unui guvern.

Bogdan Trif a mai menționat că, anul acesta, bugetul Ministerului Turismului are prevăzute fonduri în valoare de 220 de milioane de lei pentru investiții în turism, iar, în condițiile simplificării procedurii de accesare a fondurilor de către autoritățile locale, aceste sume ar trebui și cheltuite.

Mina turistică de la Slănic Prahova, în atenţia lui Bogdan Trif

Deși mina turistică Unirea, parte a Salinei Slănic – Prahova, este în prezent în administrarea Salrom (societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei), ministrul Turismului, Bogdan Trif, a promis că va fi avocatul orașului Slănic pentru promovarea proiectului de transferare a administrării către Consiliul Județean Prahova. “Veți găsi un avocat în mine, pentru a debloca situația minei turistice de la Slănic Prahova”, a precizat ministrul Turismului, la întâlnirea cu primarii stațiunilor și ai localităților cu potențial turistic din județul Prahova.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a făcut referire la pașii parcurși în privința preluării în administrare a Minei Unirea din Salina Slănic, în urmă cu circa doi ani, dar și la o modificare legislativă care va da posibilitatea Consiliului Județean Prahova să finanțeze modernizarea părții turistice a salinei prahovene. “În proiectul Legii minelor, aflat acum în dezbatere în Parlamentul României, există prevederea potrivit căreia autoritățile publice locale sau județene vor avea posibilitatea de a investi în obiective precum mina turistică de la Salina Slănic, chiar dacă nu le dețin în administrare. Unul dintre obiectivele prioritare la care ne-am gândit ar fi repararea lifturilor, astfel încât turiștii să nu mai intre prin mina de exploatare, cu microbuzele, spre Mina Unirea. Așteptăm adoptarea acestei Legi a minelor, pentru a putea face aceste investiții la Salina Slănic”, a declarat președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader.

Ieri, ministrul Turismului a vizitat Salina Slănic, împreună cu șeful administrației prahovene, Bogdan Toader, și deputații de Prahova Rodica Paraschiv și Andrei Nicolae.