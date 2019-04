Stadion care va găzdui finala Cupei României din acest an, precum şi finala Cupei la categoria „Elite Under 19”, la finele lunii mai, arena „Ilie Oană” are parte de lucrări de mentenanţă la gazon, lucrări care ieri erau în plină desfăşurare.

Profitând de intervalul competiţional în care Petrolul nu are meci „acasă”, Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a programat lucrările de carotare, nispare, fertilizare, astfel încât gazonul arenei ploieştene să arate cât mai bine posibil! Există şi discuţii cu Federaţia Română de Fotbal ca, unul dintre meciurile primei reprezentative în preliminariile Euro 2020 (cel mai probabil partida cu Malta) să fie organizată tot la Ploieşti, unde, în precedenta campanie internaţională, Liga Naţiunilor, România a jucat două partide dintre cele 3 programate „acasă”, ambele însă, din păcate, fără spectatori, din cauza unor sanţiuni primite de la UEFA.