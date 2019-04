N. D.

Păstrând tradiţia, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova organizează, şi în acesta an, Bursa generală a locurilor de muncă. Evenimentul, primul din 2019, este programat la sfârşitul acestei săptămâni, respectiv pe data de 12 aprilie, şi se va desfăşura simultan, începând cu ora 9.00, în cele două municipii ale judeţului Prahova – Ploieşti şi Câmpina. La Ploieşti, acţiunea se va desfăşura la Hotel Best, din Bd. Republicii nr. 154, iar la Câmpina, la sediul Casei de Cultură “Geo Bogza”din municipiu, de pe str.Griviţei nr. 95. La Ploieşti, acţiunea va dura până la ora 16.00, iar conform licitaţiei care a fost organizată în vederea desfăşurării acestui eveniment, sala are o capacitate de 300 de persoane, fiind dotată cu scaune, mese, sonorizare, videoproiector, dar şi acces la internet. Potrivit AJOFM Prahova, aceste acţiuni sunt considerate oportunităţi pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă interesate în a cunoaşte mai bine piața muncii şi ofertele de locuri de muncă. Astfel, cei care vor participa la Bursa locurilor de muncă de la Ploieşti şi Câmpina vor putea să aleagă, conform pregătirii lor, din multitudinea de oferte ale angajatorilor prezenţi la cele două evenimente, sau, în ultimă instanţă, să se reorienteze profesional spre ocupații cu mai mari posibilități de angajare pe termen mediu și lung.