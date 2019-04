N. D.

Odată cu venirea primăverii, ca în fiecare an, şi Primăria Câmpina a demarat campania de curăţenie de primăvară. Astfel, autorităţile au lansat un apel către cetăţeni, agenţi economici, instituţii publice şi asociaţii de proprietari ca să contribuie la asigurarea unui aspect estetic şi curat al localităţii prin: păstrarea curăţeniei în spaţiile publice, asigurarea curăţeniei în spaţiile verzi din jurul imobilelor, depozitarea deşeurilor în spaţii special amenajate etc. În acest context, s-a făcut precizarea că deşeurile vegetale din gospodăriile populaţiei se vor ridica de către operatorul de salubritate, în baza unui grafic stabilit pe străzi şi zile, după cum urmază: N. Bălcescu, Sondei, Maramaureş, A. Ipătescu, T. Ionescu, Aleea Margaretei, Victoriei, Aleea Cutezători, 1 Mai – în fiecare zi de luni a săptămânii; Orizontului, E. Teodoroiu, A.I. Cuza, B. P. Hasdeu, Conductelor, T. Vladimirescu, Odobescu, Milcovului, Democraţiei, A.Vlahuţă – în fiecare zi de marţi a aăptămânii; M.Kogălniceanu, Stere, Zorilor, Amurgului, I.L. Caragiale, Bobâlna, Oituz, Goleşti, Mărăşeşti, Progresului – în fiecare zi de miercuri a săptămânii; Griviţei, Plevnei, Castanilor, Schelelor, Bărnuţiu, Bariţiu, Ardealului, Scărişoara, Badea Cârţan, Bd. Culturii – în fiecare zi de joi a săptămânii; Calea Doftanei, Erupţiei, Energiei, Podului, Victor Babeş – în fiecare zi de vineri a săptămânii, Câmpului, Izvoarelor, Anton Pann, Dorobanţi, Nucilor, Garoafelor, Mioriţei, Rapsodiei, Macului, Clopoţei, A. Mureşan, Fluturaşi, Răsăritului, Bălcescu, Serei, Ciocârliei, Peştişori, Sălaj, Industriei, Petrolistului – în prima şi a treia zi de marţi a lunii; Voila, Plaiului, Dealului, Arinului, Trandafirilor, Teilor, Văii, Florilor, Fermei, Cărămidari, Prundului, Silviculturii, Buciumului, Vacanţei, Plantaţiei, Târnava Mare, Târnava Mică, Rezervoarelor – prima şi a treia zi de miercuri a luni; Muncii, Păcuri, Agriculturii, Pompelor, Granicului, Veteranilor, I. Stoica, V. Dumitrescu, 24 Ianuarie, str. Nouă, Uniunea Europeană, Paris, Chişinău, Varşovia, Bruxelles, Londra, N. Grigorescu, Roşiori, Redutei, I. Câmpineanu – prima şi a treia zi de joi a lunii, Carol I (Fibec- L. Cornului), Rahovei, C. Istrati, Licurici, Înfrăţirii, O. Petre, Albinei, Rozmarin, Viitorului, Carpaţi, Grădinii, Crişuri, Izlaz, Zimbrului, Dunării, Panduri, Liliacului, Luminii, Furnica, Crângului, Vânători – a doua şi a patra zi de miercuri a lunii; Bistriţei, Independenţei, Ciceu, Făgăraş, Oradea, Beiuş, A. Iancu, Atelierelor, P. Liciu, Bolintineanu, Ţiţeiului, Tineretului, I.Creangă, Solidarităţii, Horia, Cloşca, Crişan, G.Coşbuc, P.Rareş – a doua şi a patra zi de joi a lunii; H. Rădulescu, Siretului, B. Vasile, Bucegi, Mărului, Romaniţei, Geo Bogza, Muscelului, V. Lucaci, Fântânii, Livezi, Ghiocei, P.Şapcă, D. Gherea, Pomilor, A.Vlaicu, Toamnei, Libertăţii, Gh. Doja, Poieniţei, Anotimpului, Aleea Parcului, Primăverii, 22 Decembrie – a doua şi a patra zi de vineri a lunii.

Pe de altă parte, menţionându-se faptul că depunerea resturilor vegetale în afara zilelor din graficul menţionat va fi sancţionată, Primăria Câmpina a ţinut să facă şi unele precizări referitoare şi la acţiunea de toaletare şi tăiere de arbori de pe teritoriul municipiului. ” Toaletările de arbori se fac în urma analizei cererilor venite din partea asociaţiilor de proprietari, de la persoanele juridice, cât şi de la firmele de transport călători sau pompieri ale căror autovehicule lovesc cu partea superioară coroanele arborilor de pe aliniamentele stradale”, a precizat municipalitatea.