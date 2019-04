Nicoleta Dumitrescu

De la începutul acestei luni, conform noilor modificări legislative, s-au suplimentat sumele pe care le primesc de la stat copiii şi tinerii până la vârsta de 18 ani. Majorarea alocaţiilor de stat se aplică din luna aprilie, dar banii se vor primi începând cu luna mai. Potrivit informaţiilor primite de la Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, la nivelul judeţului sunt înregistraţi aproape 127.000 de beneficiari. În mediul urban se regăsesc cei mai mulţi beneficiari ai acestui tip de indemnizaţie, cu menţiunea că în Ploieşti primesc alocaţie de stat peste 34.000 de copii. În ceea ce priveşte familiile cu cei mai mulţi beneficiari ai acestui tip de alocaţie, ponderea cea mai mare se înregistrează în mediul rural, de unde, de altfel, provine și cea mai numeroasă familie – cu 11 frați și surori. Nu este însă singurul caz de acest gen, pentru că, în întreg județul sunt zeci de familii cu mai mult de cinci copii. Mai trebuie adăugat faptul că, în primul trimestru al acestui an, în judeţul Prahova s-au acordat peste 100 de alocaţii de stat pentru copiii născuţi în străinătate şi ai căror părinţi desfăşoară activităţi profesionale în diverse state europene.

Potrivit noilor reglementări, începând cu luna aprilie 2019, alocațiile copiilor de până la doi ani se vor majora de la 200 de lei – cât a fost valoarea lor în prezent – la 300 de lei pe lună, iar tinerii cu vârsta de până la 18 ani vor primi 150 de lei pe lună, față de cei 84 de lei pe care îi primeau până prezent. Tot 300 de lei vor primi și copiii sau tinerii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani, cu menţiunea că toţi beneficiarii menţionaţi vor primi sumele începând cu luna mai. Conform legislaţiei în vigoare, alocaţia de stat se acordă tuturor copiilor până la vârsta majoratului, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la finalizarea acestora.

Din informaţiile primite de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, în judeţ primesc alocaţie de stat pentru copii 126.906 de beneficiari, iar sumele alocate sunt destul de mari. Concret, potrivit execuţiei bugetare întocmite în luna martie 2019, pentru alocaţia de stat a fost plătită suma de 12.623.852 de lei, cu menţiunea că valoarea lunară necesară pentru achitarea acestor fonduri este variabilă, în funcţie de numărul beneficiarilor care intră sau ies din plată. Pe de altă parte, aşa cum reiese din baza de date a AJPIS Prahova, în mediul urban sunt înregistraţi 60.522 de beneficiari ai acestui tip de indemnizaţie, din care numai la Ploieşti sunt 34.614, iar la Câmpina – 4.685 de beneficiari. De la conducerea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova am mai aflat că în mediul rural se regăsesc şi cele mai numeroase familii din judeţ ai căror membri primesc alocaţie de stat. De exemplu, pe primul loc în top se află o familie care are nu mai puţin de 11 copii, dar există şi patru familii de prahoveni care au câte 10 copii, la care se adaugă alte 12 familii cu câte nouă copii, 23 de familii cu câte opt copii, 65 de familii cu câte şapte copii, 128 de familii cu câte şase copii etc.

Pe de altă parte, având în vedere faptul că de alocaţie pot beneficia şi copiii născuţi în străinătate, dar şi cei ai căror părinţi au naţionalităţi sau domicilii diferite, în primul trimestru al anului 2019, în judeţul Prahova, s-au acordat 117 alocaţii de stat pentru copiii născuţi în străinătate şi ai căror părinţi desfăşoară activităţi profesionale în state ale Uniunii Europene.