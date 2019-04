Deținătoarea trofeului județean al Cupei României din anul 2018, CS Păulești, a părăsit competiția din faza șaisprezecimilor, primul tur în care a participat fiind și ultimul!

Elevii lui Ciprian Pura au fost eliminați, după loteria loviturilor de departajare, de o echipă de Liga B, Voința Vărbilău, pregătită de Marius Mihai, un fost jucător al Păuleștiului, reușind marea supriză a șaisprezecimilor.

Au fost, de altfel, mai multe echipe din Liga A care au ieșit ”din prima”, eliminarea Văleniului, a noilor promovate – Izvoarele și Strejnic, a celor de la Coada Izvorului sau Petrolul 95, care au ”scăpat repede de grijă” în această competiţie.

Iată rezultatele înregistrate în ”șaisprezecimi”, cu mențiunea că faza ”optimilor” a fost stabilită pentru 17 aprilie:

CS Mănești Băltița – CS Cornu 1-3

Victoria Fântânele – Unirea Urlaţi 0-0, 0-2, după prelungiri

Voința Vărbilău – CS Păulești 3-3, 4-3 la lovituri de departajare

AS Tufeni – CS Mănești Coada Izvorului 2-1

CS Valea Doftanei – AFC Brebu 1-3

CS Mănești – AS Strejnic 3-2

Olimpia Comarnic – Tricolorul Breaza 0-2

CSC Berceni – Tinereţea Izvoarele 1-1, 3-1, după prelungiri

AS Starchiojd – Avântul Măneciu 1-4

Gloria Vâlcănești – Teleajen Văleni 1-1, 5-3 la lovituri de departajare

CS Scorțeni Bordeni – CSO Plopeni 2-3

Olimpia Gornet Cricov – Petrolul Băicoi 1-3

CSO Mizil – Petrolul 95 Ploiești 0-0, 4-2 la lovituri de departajare

Prahova Tinosu – Petrolistul Boldești 1-6

Progresul Puchenii Moșneni – FC Bănești se dispută miercuri, 10 aprilie, ora 17.00

CS Blejoi s-a calificat direct în optimi.