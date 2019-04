Marian Dima

Hipodromul Ploieşti a găzduit, sâmbătă, cea de-a doua reuniune oficială de trap din acest an, circa 500 de iubitori ai fenomenului ţinând să asiste la evenimentul ce a avut „cap de afiş” Premiul de Paşte. Au fost patru curse de trap extrem de atractive, interesul fiind sporit şi de faptul că trei dintre acestea au fost incluse în oferta de pariuri a partenerului din acest an al CSM Ploieşti, Casa Fortuna. Întâmplător sau nu, exact cele trei curse pe care s-a putut paria au fost câştigate de cai aduşi de peste hotare, învingătorii în întrecerile mai sus menţionate fiind trăpaşi proveniţi din Franţa, Ungaria şi Suedia!

Reuniunea a fost deschisă, la ora 10.30, de Premiul Bosfor, în care s-a impus armăsarul Neptuniu, condus de Mihai Prună, acesta fiind singurul “intrus autohton” – armăsarul provenind de la herghelia de Stat Dor Mărunt.

Apoi, prima cursă listată la pariuri, Premiul Bianca – Fortuna Silver, a fost una fără istoric, armăsarul Girus du Patural, avându-l în sulky pe Adrian Marciu, reuşind să câştige fără emoţii în faţa urmăritorilor săi, Grive Frazeenne şi Drop Dead Zet. A fost prima cursă pentru Girus pe hipodrom– armăsar francez care are drept proprietar pe senatorul Emanoil Savin şi Marian Manea, cei doi trăind “live”, din tribune, emoţiile acestui succes.

A urmat Premiul Bavari, din nou cu o favorită certă, iapa importată din Ungaria – Rugiada Thor – care a trecut prima linia de sosire, cu Marian Costache în sulky. Un premiu în care plecarea s-a dat cu maşină autostart, alergându-se pe distanţa de 1600 de metri, timpul câştigătorului, 1,18,8 / kilometru meritând, de asemenea, remarcat drept unul excelent.

Reuniunea a fost închisă de cea mai aşteptată cursă a zilei, Premiul de Paşte, care a avut 11 cai la start, dar a propus, în principal, o nouă confruntare a trăpaşilor care s-au luptat, în urmă cu o săptămână, în Premiul Amigo – Fortuna Gold. Iar podiumul a fost identic, numai că, de data aceasta, iapa adusă din Suedia de către proprietar – Maria şi Sorin Mavru- Histoire D’Inverne – şi-a luat revanşa în faţa câştigătorului din weekend-ul trecut, armăsarul Bădie VF, de asemenea, timpii obţinuţi de primii clasaţi fiind foarte buni, competitivi, în “jurul” a 1,20 – 1,21 pe kilometru. Podiumul a fost completat, la fel ca atunci, de iapa Detoxicated, într-o întrecere în care 7 dintre cei 11 trăpaşi prezenţi la start au fost “de import”! Festivitatea de premiere a fost oficiată de reprezentantul Casei de pariuri Fortuna, Dermot Keelan, alături de directorul adjunct al CSM Ploieşti, Lucian Rădulescu.

Reuniunea – a doua a anului – a fost pigmentată de două numere de dresură oferite de maestrul Filimon Iordache, un cascador şi dresor de înaltă clasă ecvestră, artist emerit ar circului, cu prezenţe în peste 100 de filme româneşti şi internaţionale. În prima apariţie, maestrul a prezentat un număr cu trăsura trasă de armăsarul Nero şi având-o alături pe Marlene, artist acrobat, câştigătoare a numeroase premii internaţionale. Cel de-al doilea show a fost oferit alături de armăsarul Sheik, al cărui „dans” pe muzică a impresionat întreaga asistenţă, dar cu precădere pe cei mici. De altfel, copiii au avut parte şi de o altă surpriză din partea organizatorilor, un ponei plimbându-i în zona special amenajată, între cele două tribune ale complexului.