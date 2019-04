Economia românească se îndreaptă spre un record istoric în materie de exporturi în 2019. Construcția de automobile și piese auto, industria prelucrătoare, agricultura și software-ul sunt câteva dintre principalele sectoare care vor asigura depășirea pragului de 70 de miliarde de euro, arată o analiză privind comerțul internațional, prezentată de Moneycorp și preluată de Hotnews. În 2018, economia românească a exportat bunuri și servicii de peste 67,7 miliarde de euro, în creștere cu 81,3% față de 2010 (37,3 mld.euro), și cu 8,1% peste nivelul din 2017. Estimările privind evoluția din 2019 indică o creștere ceva mai temperată față de anul precedent, de sub 7%, spre nivelul de 72,4 mld.euro.

Potrivit analizei Moneycorp, sectorul automotive, cu Dacia-Renault, Ford și producătorii de piese auto în prim-plan, are șansa de a asigura, în acest an, principalul vector de creștere al exporturilor, după ce, în 2018, au asigurat 18,8% din volum (12,7 mld.euro), în creștere cu aprox. 13% față de anul precedent. Exporturile de mașini și aparate, echipamente electrice, etc., au reprezentat 28,7% din totalul exporturilor din 2018, în creștere cu 9,1% față de anul precedent.

,,Lansarea noilor modele de automobile și extinderea afacerilor producătorilor de piese și subansamble auto vor reprezenta, în orizontul 2019-2020, un factor semnificativ în evoluția exporturilor României’’, afirmă analiștii de la Moneycorp. Industria prelucrătoare va contribui la recordul istoric din 2019 cu peste 30% din volumul exporturilor, iar agricultura și sectorul zootehnic cu alte peste 6%. Potrivit analizei Moneycorp, în 2018, în cel mai bun an pentru agricultura românească, valoarea exporturilor a trecut de 3,57 miliarde de euro, în creștere cu 2,1% față de anul precedent și cu peste 20% peste nivelul din 2010.

Exporturile de metale și produse din metale (fier,fontă, oțel), software-ul, carburanții, anvelopele, mobila, tutunul și alte produse finite din sectorul manufacturier se vor afla, de asemenea, în topul exporturilor în 2019, estimează Moneycorp.