Procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil Dumitrescu au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii, a anunţat, ieri, procurorul general Augustin Lazăr, citat de Mediafax.

„Astăzi (n.n. – ieri) secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a inaintat instanţei de judecată rechizitoriul în cauza cunoscută generic sub numele de dosarul Revoluţiei. E un moment deosebit pentru justiţia militară şi pentru justiţia română în general. Finalizarea acestei cauze de către colegii nostri reprezintă realizarea unuia dintre cele mai importante obiective pe care mi le-am propus în urmă cu trei ani, soluţionarea dosarelor istorice. Oamenii istorici au avut aprecieri în legătură cu momentul decembrie 1989. Astăzi juriştii incheie această provocare, care a pornit de la ideea că responsabilitatea pentru victimele din decembrie 89 nu e una instituţională, ci este una individuală”, a anunţat, ieri, procurorul general.

Augustin Lazăr a precizat că dosarul cauzei cuprinde 3.330 de volume, dintre care 2.030 au fost instrumentate după 13 iunie 2016, menţionând că pentru întocmirea rechizitoriului au fost administrate probe obţinute după această dată.

La finalul declaraţiei de presă, Augustin Lazăr a prezentat scuzele Ministerului Public pentru durata anchetei penale, care a ţinut aproape 30 de ani.

„Eu cred că soluţia emisă e o dovadă de respect pentru memoria eroilor din 1989 şi în egală măsură educativă pentru generaţiile viitoare”, a completat procurorul general.

Pe 21 decembrie 2018, procurorii Secţiei militare din Parchetul Generel anunţau că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil Dumitrescu, în dosarul Revoluţiei din decembrie 1989. Ion Iliescu, membru şi preşedinte al C.F.S.N., Gelu Voican Voiculescu, membru C.F.S.N. şi fost vice prim-ministru al Guvernului României, Iosif Rus, fost comandant al Aviaţiei Militare, şi Emil (Cico) Dumitrescu, fost membru CFSN, sunt acuzaţi în dosarul Revoluţiei din decembrie 1989 de infracţiuni contra umanităţii.

Probatoriul administrat, arată Parchetul, a relevat că întreaga forţă militară a României, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne – Departamentul Securităţii Statului, precum şi Gărzile Patriotice, începând cu data de 22.12.1989, orele 16:00, s-au pus la dispoziţia Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi conducerii acestuia. Din acelaşi moment, grupul de decizie politico-militară al C.F.S.N. a luat deciziile importante cu caracter politic şi militar, urmărind accederea la puterea politică a unui grup preconstituit şi legitimarea politică în faţa poporului român. Cercetările vizează faptul că prin instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului ar fi fost create numeroase situaţii de foc fratricid, trageri haotice, ordine militare contradictorii etc.

În acest context, în intervalul 22-30.12.1989 au fost trase aproximativ 12.600.000 de cartuşe.

Psihoza teroristă ar fi fost indusă cu intenţie prin diversiuni şi dezinformări şi a provocat, după 22.12.1989, 862 de decese, 2.150 răniri, lipsirea gravă de libertate a sute de persoane, vătămări psihice. Aceste consecinţe tragice au fost mult mai grave decât cele ale represiunii exercitate în intervalul 17-22.12.1989 (orele 12:00), arată procurorii.

Totodată, aceste diversiuni şi dezinformări ar fi creat condiţiile condamnării şi execuţiei cuplului prezidenţial Ceauşescu printr-un proces penal simulat.

Probatoriul administrat relevă că Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu ar fi dezinformat în mod direct prin apariţiile televizate şi emiterea de comunicate de presă, contribuind astfel la instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului, şi ar fi participat la dezinformarea şi diversiunea exercitate pentru executarea cuplului Ceauşescu şi ar fi acceptat şi asumat politic acte diversioniste comise de unele cadre cu funcţii de conducere din M.Ap.N., fără a interveni pentru stoparea lor, spun procurorii.

Totodată, Iosif Rus, în calitate de comandant al Aviaţiei Militare, ar fi intervenit în noaptea de 22/23.12.1989, fără drept şi în deplină cunoştinţă de cauză, asupra planului de apărare a Aeroportului Internaţional Otopeni şi ar fi contribuit astfel la moartea a 48 de persoane (40 de militari şi 8 civili), precum şi la rănirea gravă a altor 15 persoane. La 23.12.1989 a emis ordinul diversionist de schimbare a cocardelor tricolore ale elicopterelor aparţinând Regimentului 61 Boteni, fapt ce ar fi dus la deschiderea focului fratricid, implicit la rănirea unor persoane. A emis şi alte ordine militare, conduite care în afara rezultatelor concrete enunţate ar fi contribuit la agravarea psihozei teroriste.

De asemenea, Emil (Cico) Dumitrescu, prin apariţiile sale televizate din 22 decembrie 1989 precum şi prin activitatea de conducere şi coordonare în cadrul Comandamentului militar instaurat la etajul XI al Televiziunii Române începând cu data de 22 decembrie 1989, ar fi contribuit în mod direct la manifestarea fenomenului diversionist existent în intervalul 22 – 30 decembrie 1989.

Procurorii au dispus clasarea faţă de Petre Roman, Nicolae Ceauşescu, Victor Atanasie Stănculescu

Procurorii militari au dispus clasarea dosarului „Revoluţiei din decembrie 1989” în privinţa fostului dictator Nicolae Ceauşescu, fostului premier Petre Roman, fostului ministru al Apărării, Victor Atanasie Stănculescu şi a lui Silviu Brucan, Iulian Vlad, Tudor Postelnicu, Vasile Milea, Nicolae Militaru, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, clasarea a fost dispusă pentru mai multe motive: decesul persoanelor cercetate, nu sunt probe concludente sau există autoritate de lucru judecat.

*Cu privire la săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii de către fostul preşedinte Nicolae Ceauşescu, s-a dispus clasarea pentru conduitele constatate în intervalul 16 decembrie 1989 – 22 decembrie 1989 (orele 12,06), întrucât există autoritate de lucru judecat, cauză de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale.

*Cu privire la conduitele lui Petre Roman – fost prim-ministru al Guvernului României, Teodor Brateş – fost redactor şef în cadrul TVR şi Ioan Toma – fost ministru al Tineretului, s-a dispus clasarea deoarece „în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că nu există în sarcina acestora probe concludente cu privire la săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii, prev. de art. 439 din Cp”.

*Iulian Vlad – fost şef al Departamentului Securităţii Statului şi Postelnicu Tudor – fost ministru de Interne, pentru conduitele constatate în intervalul 16 decembrie 1989 – 22 decembrie 1989, clasare întrucât există autoritate de lucru judecat, cauză de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale.

*Milea Vasile – fost ministru al Apărării, pentru conduitele constatate în intervalul 17 decembrie 1989 – 22 decembrie 1989, clasare întrucât a survenit decesul acestuia.

*Nicolae Militaru – fost ministru al Apărării, Victor Atanasie Stănculescu – fost ministru al Apărării şi Emil (Cico) Dumitrescu – fost membru al CFSN şi ministru, pentru conduitele constatate în intervalul 22 decembrie 1989 – 31 decembrie 1989, clasare deoarece a survenit decesul acestora.

*Nicolae Eftimescu – fost şef al Direcţiei Operaţii din Marele Stat Major al Armatei şi Ion Hortopan – fost comandant al Comandamentului Infanterie şi Tancuri (CIT), pentru conduitele constatate în intervalul 22 decembrie 1989 – 31 decembrie 1989, clasare întrucât a survenit decesul acestora.

*Silviu Brucan – fost factor decizional al CFSN, pentru conduitele acestuia, constatate în intervalul 22 decembrie 1989 – 31 decembrie 1989, clasare întrucât a survenit decesul acestuia.

*Cu privire la conduitele lui Mircea Mocanu – fost comandant al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului (CAAT) şi Dinu Ştefan – fost şef al Direcţiei Informaţii din Marele Stat Major (DIA), clasare pentru că nu există probe concludente în sarcina acestora cu privire la existenţa infracţiunilor contra umanităţii.

*Cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor calificat de către Viorel Igreţ – fost prim secretar al Comitetului Judeţean de Partid Mureş, s-a dispus clasare având în vedere că în sarcina acestuia nu există probe concludente pentru săvârşirea acestei infracţiuni sau a altei infracţiuni prevăzută de legea penală.