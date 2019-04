Dosarul în care Elena Udrea contestă condamnarea în dosarul Gala Bute este suspendat, după ce ÎCCJ a decis, luni, să transmită 3 întrebări CJUE privind respectarea unei decizii CCR când sunt afectate interese financiare europene. Decizia privind suspendarea nu e definitivă.

Judecătorii au decis să trimită trei întrebări Curţii de Justiţie Europene privind respectarea unei decizii CCR când sunt afectate interese financiare europene. Decizia a fost luată cu trei la doi. De asemenea, odată cu decizia de a transmite întrebările către CJUE, magistraţii au dispus şi suspendarea procesului. Decizia privind suspendarea nu este definitivă.

Decizia vine în dosarul în care fostul ministru Elena Udrea, dar şi alţi inculpaţi din dosarul Gala Bute contestă pedepsele, după decizia CCR privind constituirea completurilor de 5 judecători de la ÎCCJ. În acest dosar, Elena Udrea (în prezent în Costa Rica) a fost condamnată definitv la 6 ani de închisoare.

Cele trei întrebări transmise Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sunt: * Articolul 19 alin. 1 din TUE, articolul 325 alineatul (1) TFUE, articolul 1, alineatul 1, literele a) şi b) şi articolul 2, alineatul 1 din Convenția elaborată în temeiul articolului K3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi principiul securităţii juridice trebuie interpretate în sensul că se opun adoptării unei decizii de către un organ exterior puterii judecătoreşti, Curtea Constituţională a României, care să aprecieze asupra legalităţii compunerii unor complete de judecată cu consecinţa creării premiselor necesare admiterii unor căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate într-un interval de timp?; * Articolul 47, alineatul 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune constatării de către un organ exterior puterii judecătoreşti a caracterului lipsit de independenţă şi imparţialitate al unui complet din care face parte un judecător având funcţie de conducere şi care nu a fost desemnat aleatoriu, ci în baza unei reguli transparente, cunoscute şi necontestate de părţi, regulă aplicabilă în toate cauzele completului respectiv, hotărârea adoptată fiind obligatorie potrivit dreptului intern?; * Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii trebuie interpretată în sensul că permite instanţei naţionale să înlăture aplicarea unei decizii a instanţei de contencios constituţional, pronunţată într-o sesizare vizând un conflict constituţional, obligatorie în dreptul naţional?

Elena Udrea a reacţionat, pe Facebook, după ce ÎCCJ a decis sesizarea CJUE şi suspendarea procesului în care contestă condamnarea, menţionând că doar în cazul ei instanţa supremă nu respectă decizia CCR şi că i se pare exagerată acţiunea „statului paralel” împotriva sa.

„Ceea ce am anticipat acum o lună, s-a întâmplat azi! Chiar dacă nu mai sunt în proximitatea statului paralel de ani buni, îi cunosc atât de bine modul de gândire şi acţiune, încât pot înţelege mult mai repede decât cineva neavizat, ce vor să facă. La termenul de judecare a contestaţiei la executare pe care am formulat-o împotriva deciziei din dosarul Gala Bute de luna trecută, instanţa de judecată, noul Complet de 5, a venit cu ideea stupefiantă de a sesiza Curtea Europeană de Justiţie în cazul meu, pentru a întreba dacă poate să ignore decizia CCR? Scopul fiind acela de a obţine posibilitatea de a nu respecta decizia Curţii Constituţionale în ceea ce mă priveşte şi de a nu trece la rejudecarea dosarului, aşa cum au fost obligaţi de CCR să procedeze. Un pretext fiind că la mine e vorba de fapte referitoare la fonduri europene, ceea ce este o minciună, pentru că eu am fost achitată pentru acuzaţia de a fi instigat angajaţii ministerului să solicite fonduri europene pentru a plăti cu bani europeni şi nu de la buget!!!!!!!!, promovarea brandului turistic al României în timpul Galei de box”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.

De asemenea, fostul ministru a mai precizat că doar în dosarul în care este implicată instanţa supremă nu respectă decizia Curţii Constituţionale.