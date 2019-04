• Depășiri ale planului la regenerările artificiale în judeţ

F.T.

Se știe, viața este o afacere de probe. Iar proba din această primăvară a angajaților Direcției Silvice Prahova a reprezentat-o perioada 15 martie – 15 aprilie, când planul de regenerări pentru această primăvară a fost de 70 de hectare, respectiv 50 de hectare regenerări naturale și alte 20 de hectare reprezentând regenerări artificiale. Până în prezent, la capitolul regenerări artificiale s-au realizat depășiri ale planului cu patru hectare.

Și ar mai fi ceva de adăugat: în ceea ce privește lucrările de completare avansate pentru semestru I al acestui an, acesta vizează șase hectare de teren, iar până la mijlocul lunii curente au fost executate, deja, 4 hectare, restul suprafeței – de două hectare – urmând să fie completată imediat ce condiţiile meteo permit executarea acestor lucrări.

Dacă trebuie să fie dat Cezarului ce-i al Cezarului, la fel, trebuie recunoscut faptul că personalul din cadrul Direcției Silvice Prahova are meritele sale. Am mai scris-o, o repetăm – fiindcă exemplele pozitive nu strică niciodată, ci, dimpotrivă! – în urmă cu aproximativ trei săptămâni, angajați ai acestei instituții – printre care s-au numărat și inginerul Dragoș Gabriel Ciomag – directorul Direcției Silvice Prahova – au pus mâna pe cazma și au plantat la Balta Doamnei. Ar fi păcat, de asemenea, să nu reamintim că reprezentanții Gărzii Forestiere Prahova – printre care s-a numărat și directorul Viorel Mihălcioiu – nu s-au codit să pună mâna pe … coada hârlețului și, de asemenea, să planteze.

Dar, la regenerările din această primăvară nu au participat doar anagajați ai Direcției Silvice, ci și jandarmi și alți voluntari.

Nu știm dacă ne hazardăm sau nu, dar se pare că Ocolul Silvic Ploiești a fost cel mai “privilegiat” din acest punct de vedere, câtă vreme, în afară de Jandarmerie, Gardă Forestieră, Direcție Silvică, reprezentanți ai ROMSILVA, s-au mai prezentat, de bună voie și nesiliți de nimeni, elevi ai Colegiului Economic “Virgil Madgearu”, ai Colegiuluui de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești , ai Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord.

După cum ne-a precizat inginerul Bogdan Săvulescu, responsabil cu activități de cultură și regenerare a pădurii din cadrul Direcției Silvice, pe raza Ocolului Sinaia, în ziua de 6 aprilie a.c., a fost derulată o amplă acțiune de plantare, la care au participat 240 de persoane – voluntari ai Clubului Offroad Adventure Romania, voluntari ai Asociației Oxigen, elevi ai clasei a X-a ai Colegiului “Mihai Cantacuzino” din Sinaia.

Nici Ocolul Silvic Măneciu nu a fost scutit de “invazia” celor care au dorit să lase o urmă pentru viitor. Pe cale de consecință, în aceeași zi de 6 aprilie, la o acțiune asemănătoare au răspuns prezent plantatori voluntari din cadrul Colegiului Ferdinand I din localitate, precum și de la Asociația Plantează România.

Și uite-așa au fost înrădăcinați peste 140.000 de puieți forestieri produși în cadrul Direcției Silvice Prahova din speciile stejar, gorun, frasin, brad , molid, paltin de munte, plop, măr ș.a.

Nu în ultimul rând, de menționat – și apreciat ! – faptul că, din excedentul de puieți forestieri produși în județ, silvicultorii prahoveni au livrat și colegilor de la alte direcţii de specialitate din țară aproximativ 51 de mii de puieți forestieri !

Scriam, într-unul din numerele ziarului nostru, că Direcția Silvică Prahova pune la dispoziție, cu titlu gratuit, puieți și arbori ornamentali unităților administrativ- teritoriale din județ. Și ne întrebam la vremea respectivă: “Suntem curioși câte primării, câți primari se vor arăta interesați de această ofertă , nu generoasă, ci suprageneroasă ?”.

Iată și răspunsul, venit de la Direcția Silvică Prahova : au dat curs ofertei zece primării – Dumbrăvești, Tomșani, Șirna, Lipănești, Teișani, Mănești, Chiojdeanca, Drăgănești, Berceni și Bănești.

Numărul puieților puși la dispoziție, repetăm, cu titlu gratuit, a fost de 40.144, iar valoarea acestora a fost de 84.478,5 lei. Act de generozitate care situează Direcția Silvică Prahova pe locul întâi la nivel național în ceea ce privește numărul de puieți oferiți gratuit primăriilor.

E ceva, nu ?

Am scris și vom mai scrie despre oameni de cuvânt ce nu aruncă vorbe-n vânt. Da, este vorba despre angajații Direcției Silvice Prahova.