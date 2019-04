Violeta Stoica

Ploieștenii care sunt racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice pot să răsufle ușurați, cel puțin pentru următoarele cinci luni! În urma negocierilor care au avut loc, ieri, între operatorul Veolia Energie Prahova, pe de o parte, și reprezentanții Consiliului Județean Prahova și ai Primăriei Ploiești, pe de altă parte, sunt vești bune pentru cei 120.000 de ploieșteni care locuiesc la bloc și pentru unitățile școlare și societățile comerciale care sunt abonate la rețeaua de termoficare a orașului. Conform reprezentanților Consiliului Județean Prahova și ai Primăriei Ploiești, tariful propus de Veolia Energie este de 237 de lei plus TVA, față de 186 de lei plus TVA, cât costă acum gigacaloria.

Grupul consilierilor PSD-ALDE din Consiliul Local Ploiești va propune, potrivit informațiilor făcute publice ieri, subvenționarea diferenței de tarif, astfel încât ploieștenii să nu plătească un preț mai mare pentru agentul termic.

După negocierile care au avut loc ieri între reprezentanții municipalității ploieștene, ai Consiliului Județean Prahova și ai Veolia Energie Prahova, s-a ajuns, în final, la un numitor comun în ceea ce privește tariful gigacaloriei la Ploiești. Conform celor prezenți, contractul cu Veolia se va prelungi, astfel încât nu se va mai pune problema întreruperii furnizării agentului termic pentru populație. Dimpotrivă, se pare că în următoarele cinci luni, cel puțin, prețul gigacaloriei ar rămâne același, dacă va trece propunerea consilierilor PSD-ALDE ca Primăria Ploiești să subvenționeze diferența de tarif.

Deși pare că bătălia gigacaloriei s-ar apropia de final, iar ploieștenii ar putea răsufla ușurați, disputele dintre “combatanți” au continuat pe facebook.

• Dobre cu victoria, PSD cu populaţia!

Probabil intenționând să iasă primul cu vestea noului tarif aplicat gigacaloriei, primarul Adrian Dobre a trecut peste faptul că nu dorea sub niciun chip prelungirea contractului cu Veolia, pe care o acuza de “legături” cu PSD, și a anunțat “victoria” pentru Ploiești: “Victorie pentru Ploieşti – se prelungeşte contractul cu Veolia la un preţ de 237 de lei! Dragi ploieşteni, mi-am respectat angajamentul pe care mi l-am luat faţă de dumneavoastră de a negocia la sânge un preț corect pentru tariful la apa caldă şi căldură! Astfel, am ajuns la un acord de prelungire a contractului cu Veolia la un preţ de 237 de lei (+TVA), în condiţiile în care, vă reamintesc, solicitarea era de 404 lei (340 de lei + TVA). Nu rămâne nimeni fără apă caldă sau căldură aşa cum alarmist anunţau unii. Am reuşit această negociere în ciuda opoziţiei unora. Vă asigur de faptul că nu vor creşte costurile cu apa caldă şi căldura în sistemul centralizat din Ploieşti. Înţelegerea de astăzi este valabilă atât timp cât Guvernul şi majoritatea parlamentară a PSD – ALDE nu modifică reglementările privind tariful gazului pentru consumul casnic sau pentru producerea energiei termice în sistem centralizat”.

Replica nu s-a lăsat așteptată, pentru că reprezentanții PSD Prahova au punctat, printr-un comunicat de presă, că “primarul Adrian Dobre minte din nou ploieștenii!”: “Nu mai este deloc surprinzătoare dezinformarea la care apelează primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, în relația pe care o are cu ploieștenii! Acesta nu se dezminte și o întoarce ca la Ploiești în privința situației generate de tariful gigacaloriei. Când, până mai ieri, se împăuna cu faptul că nu este de acord cu continuarea negocierilor cu Veolia Energie Prahova, a venit astăzi cu o nouă minciună în fața ploieștenilor, anunțându-i că a repurtat o victorie și că se prelungește contractul cu operatorul actual. Da, este o victorie parțială, “de etapă”, pentru că trebuie să fim cinstiți față de ploieșteni și să îi informăm corect. Prețul cu care a venit Veolia Energie Prahova, de 237 de lei plus TVA/gigacalorie, ar putea să fie renegociat, peste cinci luni.

Așadar, care este adevărata dumneavoastră față, domnule Dobre? Acum vă place Veolia și vă anunțați așa zisa “victorie” în urma negocierilor cu Veolia? Spuneți adevărul și nu mai încercați să manipulați populația Ploieștiului! Propunerea acestui tarif a venit de la Veolia și nu de la dumneavoastră, domnule primar!

De altfel, tariful propus vine ca urmare a plafonării prețului la gaze pentru consumatorii casnici și pentru CET-uri la prețul de 68 de lei pe MWh, decisă de Guvernul României, la finalul săptămânii trecute, decizie care are consecințe importante pentru prețul pe care îl vor plăti ploieștenii racordați la sistemul centralizat de furnizare a apei calde și a încălzirii.

Datorită acestei decizii, luate de Guvernul PSD-ALDE, practic, se clarifică situația furnizării agentului termic la Ploiești, cel puțin pentru următoarele cinci luni, când ar urma să fie refăcută formula de calcul. Astfel, și-au găsit ecou favorabil eforturile depuse de către președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, și de către reprezentanții PSD-ALDE din cadrul Consiliului Local Ploiești, de rezolvare a problemei sistemului public de termoficare.

Concret, în urma negocierilor de astăzi (n.n. – ieri) cu reprezentanții Veolia Energie Prahova, prețul propus de livrare a agentului termic către populație este de 237 de lei plus TVA/gigacalorie, față de prețul actual de 186 de lei plus TVA/ gigacalorie, noul tarif fiind avizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Pentru protejarea consumatorilor din municipiul Ploiești racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, operat de Veolia Energie Prahova, consilierii PSD-ALDE din cadrul Consiliului Local Ploiești vor propune și vor susține ca municipalitatea să subvenționeze diferența de preț dintre tariful actual și cel avizat de ANRE.

Pentru că PSD-ALDE are grijă de ploieșteni prin propunerea de proiecte concrete și nu prin aruncarea pe piață a unor dezinformări demne de cea mai joasă speță a politicii!”.

Indiferent de disputele pe care le-a creat în spațiul public această problemă a sistemului public de alimentare cu energie termică, este important că s-a găsit, cel puțin momentan, o soluție pentru asigurarea continuității furnizării apei calde și a căldurii pentru ploieșteni.

VEOLIA SUSȚINE CĂ NEGOCIERILE PRIVIND CONTRACTUL DE TERMIE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI SUNT ÎN PLINĂ DERULARE

Potrivit unui comunicat transmis la redacție, VEP anunță continuarea negocierilor cu autoritățile locale în vederea unui eventual acord de prelungire a Contractului de concesiune pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică și după data de 01.05.2019. Iată comunicatul integral:

În contextul solicitărilor autorităților locale de negociere în vederea prelungirii Contractului de Concesiune, în baza căruia VEP furnizează serviciul de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești până la data de 01.05.2019, operatorul a răspuns pozitiv arătându-și continuu disponibilitatea de găsire a unor soluții viabile. Până la acest moment nu s-a ajuns la o înțelegere care să permită prelungirea Contractului.

Declarația recentă a primarului Municipiului Ploiesti se dovedește a fi precipitată, în acest moment părțile neajungând la un acord final. Preocuparea operatorului, precum și punctul său de vedere, constant manifestate pe parcursul negocierilor, sunt acelea de obținere a unei reechilibrări contractuale.

Ținând cont de noile modificări ale OUG 114/2018, care reglementează pentru o perioadă de 3 ani prețul gazelor pentru producătorii de energie termică ce livrează apă caldă și căldură populației, pe parcursul negocierilor cu reprezentanții autorităților locale, VEP a prezentat un plan de extindere a duratei Contractului de Concesiune, pentru diferite perioade, respectiv 3, 5 și 7 ani. În acest moment, părțile încă analizează diferitele variante.

În vederea eficientizării sistemului de alimentare cu energie termică sunt necesare investiții majore aproximate la 150 milioane lei, din partea tuturor părților implicate. Operatorul se poate angaja la realizarea de investiții de 84 milioane lei în contextul prelungirii Contractului de concesiune pentru o perioadă de 7 ani, varianta optimă pentru toți partenerii, în special pentru consumatori.

Cu mai puțin de 30 de zile înainte de data expirării Contractului, reprezentanții operatorului reamintesc că au anunțat ca și conditie prealabilă a continuării negocierilor adoptarea până la data de 05.04.2019 a unei hotărâri din partea Consiliului Local, respectiv Consiliului Județean prin care să se aprobe :

• Prelungirea duratei Contractului de Concesiune în condițiile ce vor fi stabilite printr-un act adițional ce va fi supus aprobării Consiliului Local și Consiliul Județean până la data de 25.04.2019.

• Aplicarea începând cu data 05.04.2019, pe o perioadă limitată a tarifului de 237,35lei/Gcal + TVA (aprobat în luna ianuarie de Consiliul Local), respectiv până la avizarea de către ANRE a noii formule de ajustare a tarifului precum și a noului preț estimat la 340lei/Gcal + TVA.

• Recuperarea rattrapage-ului în valoare de 39,97 milioane lei într-o perioadă de maxim 3 ani.

Așa cum a anunțat anterior, operatorul desfășoară în paralel și acțiunile necesare predării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești, în perspectiva expirării Contractului la data de 1 Mai 2019.