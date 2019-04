Violeta Stoica

Licitația pentru achiziționarea a 51 de autobuze electrice pentru patru orașe din România, derulată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a ajuns la faza deschiderii ofertelor și a verificării dosarelor celor cinci societăți care au participat la procedura de achiziție.

Potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice, în etapa de evaluare tehnică – programată a se încheia în toamna acestui an – au intrat ofertele depuse de cinci societăți. Francezii de la Astom Transport SA participă în calitate de terț la oferta depusă de către SC Alstom Transport SA România. Un alt ofertant este New Kopel Car Import (reprezentant al unei firme din China), susținut de Tal Lahav – Shlomo Motors Ltd (Israel), al treilea este Bozankaya Otomotiv Mak (Turcia), al patrulea – Solaris Bus & Coach (din Polonia) și al cincilea – SOR Libchavy spol, din Cehia.

Evaluarea tehnică și financiară ar urma să se încheie la începutul lunii octombrie, ceea ce înseamnă că procedura ar putea să fie finalizată la sfârșitul acestui an.

Deși Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis o contestație depusă de societatea Anadolu Automobil Rom, importatorul autobuzelor marca Isuzu produse în Turcia, iar autoritatea contractantă – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – a fost obligată să corecteze caietul de sarcini, firma respectivă nu mai apare în SEAP ca fiind printre participanții care au depus oferte tehnice și de preț.

Contestatarul s-a referit, în plângerea depusă la CNSC, la pantograful cu construcție specială, la bateriile electrice de o anume capacitate și autonomie, precum și găsirea de soluții pentru extinderea autonomiei autobuzului electric prin intermediul unei baterii suplimentare.

MDRAP va cumpăra autobuze electrice pentru municipiile Alba Iulia (valoare estimată la 36,12 milioane de lei), Buzău (25,12 milioane de lei), Constanța (55 milioane de lei) și Ploiești (25,12 milioane de lei).

La Ploiești, în urma achiziției celor 51 de autobuze electrice, ar urma să ajungă doar nouă astfel de mijloace de transport, în baza acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere semnate între Primăria Ploiești şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Conform documentației, autobuzele trebuie să aibă circa 12 metri lungime, în cadrul achiziției urmând să fie cumpărate și trei staţii de încărcare rapidă și nouă staţii de încărcare lentă. În caietul de sarcini sunt prevăzute chiar și rutele pe care ar trebui să circule autobuzele electrice, la Ploiești fiind specificate traseele 2 și 2 barat.