• Investiţiile în spitale și infrastructura rutieră rămân în top și în 2019

Violeta Stoica

Prahova va avea un buget de jumătate de miliard de lei în acest an, fonduri care vor fi împărțite între bugetul de funcționare și cel destinat investițiilor. Din suma totală a cheltuielilor estimate, de 502,8 milioane de lei, 122,2 milioane de lei provin din excedentul înregistrat în anul 2018.

Potrivit bugetului aprobat de către consilierii județeni la finalul săptămânii trecute, fonduri substanțiale vor ajunge și în acest an la spitalele aflate în administrarea autorității județene, dar și la infrastructura rutieră.

“Sănătatea prahovenilor și modernizarea infrastructurii rutiere – prioritate maximă în bugetul pe anul acesta! Astfel, 76% din bugetul de dezvoltare al județului Prahova este destinat investițiilor în infrastructura rutieră și infrastructura medicală.(…) Bugetul Consiliului Județean Prahova pe 2019 este de 502.836.960 de lei, aproape 107 milioane de euro”, a precizat președintele CJ, Bogdan Toader. Comparativ cu anii trecuți, când aprobarea bugetului se transforma într-o luptă cu scântei, de această dată, consilierii județeni au reușit performanța de a susține proiectul de buget fără comentarii care să țină cont mai mult de opiniile de partid decât de administrarea județului.

Potrivit cifrelor prezentate de către reprezentanții Consiliului Județean Prahova, din bugetul consolidat, cea mai mare sumă va fi alocată secțiunii de funcționare, ceea ce înseamnă cheltuielile destinate activității tuturor instituțiilor aflate în subordinea autorității județene.

Din cheltuielile totale estimate la 502,8 milioane de lei, circa 344,4 milioane de lei reprezintă sumele destinate funcționării. La acest capitol, cea mai mare parte – reprezentând circa 35% din cheltuielile de funcționare – a fost alocată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, aproximativ 120 de milioane de lei, parțial acoperită din excedentul aferent anului trecut.

Transporturile, adică reparațiile curente la drumurile județene, poduri, podețe și tot ceea ce este legat de infrastructura rutieră, va atinge circa 12% din cheltuielile de funcționare pe anul 2019, o sumă importantă mergând și către cele două spitale aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova. Astfel, opt milioane de lei vor fi destinați cheltuielilor de funcționare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești și la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești.

Secțiunea de dezvoltare, reprezentând practic investițiile preconizate a avea loc în acest an în Prahova cu finanțare de la Consiliul Județean, din excedentul anului trecut și din fonduri europene, are o valoare totală de 158,4 milioane de lei.

Trebuie remarcat, așa cum a precizat și șeful administrației județene, Bogdan Toader, trendul ascendent al alocărilor anuale pentru capitolul de dezvoltare.

Pe zona de infrastructură medicală, de exemplu, sumele alocate pentru investiții aferente anului 2016 au fost de 21,4 milioane de lei, valoare depășită, ulterior, în fiecare an și ajungând ca, în 2019, fondurile estimate pentru capitolul de dezvoltare să se ridice la 35,5 milioane de lei.

Și la infrastructura rutieră situația este similară, pentru că valorile alocărilor bugetare au crescut simțitor în ultimii patru ani. Pornind de la 78,4 milioane de lei în anul 2016, sumele destinate investițiilor în infrastructura rutieră – drumuri, poduri, podețe și alte elemente specifice – au crescut în fiecare an. În 2017, valoarea a atins 95,2 milioane de lei, pentru ca în cursul anului trecut să ajungă la 105 milioane de lei. Anul acesta, incluzând și fondurile obținute prin depunerea de proiecte de infrastructură rutieră pentru finanțare europeană nerambursabilă, suma depășește 176,6 milioane de lei.