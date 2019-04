Rodica Paraschiv,

deputat PSD Prahova

Săptămâna aceasta, premierul României a prezentat bilanțul activității din cele 100 de zile care s-au scurs de la preluarea Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România, la 1 ianuarie 2019. În această perioadă, România a dovedit că are o echipă responsabilă și solidă, cu experți competenți, care are capacitatea de a aduce la masa discuțiilor toți actorii relevanți în menținerea și întărirea proiectului european. În cele 100 de zile care au trecut de la preluarea Președinției Consiliului UE, s-au înregistrat peste 1.100 de evenimente și reuniuni la nivel înalt, organizate atât în țară, cât și la Bruxelles. Printre acestea, s-au remarcat Summitul European al Orașelor şi Regiunilor – eveniment dedicat sporirii convergenței economice, sociale și teritoriale, Conferința ESharp! și Summit-ul Social Tripartit cu tema „O Europă mai puternică, unită și orientată spre viitor”, Consiliul European al Femeilor și Conferința „Born to be leaders” sau Conferința „Combaterea antisemitismului: o abordare comună pentru a proteja mai bine comunitățile evreiești din Europa – de la politică la acțiune”.

Până în prezent, sub Președinția României, s-au finalizat 90 de dosare legislative, toate fiind confirmate de Consiliu și în mare parte și de Parlamentul European. Printre dosarele cu un impact major în Uniunea Europeană, extrem de complexe și dificil de negociat, care au fost finalizate în mandatul României, prin efortul susținut al Guvernului PSD-ALDE, al echipelor de experți coordonate de miniștri și al Reprezentanței Permanente a României la UE s-au aflat Directiva Gazelor Naturale, Directiva privind drepturile de autor pe piața unică și Programul-cadru Orizont Europa.

Pentru că luna viitoare, pe 26 mai, au loc alegerile pentru viitoarea structură a Parlamentului European, aceasta este una dintre liniile majore de acțiune în perioada care urmează. Pentru organizarea unor alegeri sigure și corecte pentru Parlamentul European, au fost stabilite reguli mai clare pentru protecția datelor cu caracter personal și sancționarea folosirii acestora în scopul de a manipula desfășurarea și rezultatele alegerilor. Sub Președinția României s-a urmărit și implementarea a două mecanisme-cheie: Rețeaua europeană de cooperare în materie electorală și Sistemul de alertă rapidă (RAS), ambele permițând statelor membre schimbul de informații și trimiterea de alerte în timp real în caz de incidente de dezinformare.

În afara susținerii în continuare a negocierilor pentru Brexit, sub Președinția României la Consiliul UE s-a discutat viitorul buget multianual al Uniunii, obținându-se înțelegeri comune cu Parlamentul European pentru o serie de propuneri sectoriale, precum Fondul European de Apărare, Programul Europa Digitală 2021-2027, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Orizont Europa, Programul Spațiu, Programul Justiție, Programul Drepturi și Valori, Programul InvestEU sau Programul LIFE.

Totodată, s-au făcut eforturi pentru avansarea negocierilor privind pachetul legislativ privind politica de coeziune post-2020, dar și pentru creșterea siguranței cetățenilor europeni, o mai bună protecție socială, pentru respectarea drepturilor consumatorilor și alte politici publice de interes pentru întreaga Uniune Europeană.