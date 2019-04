• Boldeştiul, ”în genunchi” la Berceni

”Aventura” unor echipe de eşalon inferior judeţean în Cupa României va continua şi în faza ”sferturilor”, CSC Berceni, respectiv AS Tufeni reuşind să facă noi ”victime” din grupul mult mai bine cotat ale echipelor de Liga A. Una dintre ele, formaţia din Berceni, a reuşit chiar o mare surpriză, scoţând din întrecere, la capătul unui joc ”atipic”, pe Petrolistul Boldeşti! Atipic, pentru că partida nu s-a încheiat ”obişnuit”, ci mai devreme, în prelungiri, oaspeţii rămânând în doar 6 jucători de câmp, după două eliminări primite din partea centralului de eşalon secund Mihai Amorăriţei şi două accidentări ale jucătorilor lui Marian Ilie! A fost 1-1 după 90 de minute (unul dintre jucătorii ”Boldeştinei”, Cătălin Ionescu accidentându-se în prima repriză), respectiv 3-1 pentru gazde, în prima repriză de prelungiri, incredibil, inexplicabil, pentru o echipă cu pretenţiile şi posibilităţile Petrolistului Boldeşti fiind faptul că echipa s-a prezentat la meci în doar 11 jucători, fără nicio rezervă, nici măcar 1-2 juniori nefiind disponibili pentru a evita ruşinea eliminării!

Cornu a avut un australiano-liberian în teren!

Garley Airmoson – un liberian cu paşaport australian este noua ”senzaţie” a echipei din Cornu, una care a obişnuit cu ”lovituri” date la acest nivel.Vorbim despre un fotbalist care a marcat, ca junior al echipei australiene Perth, nu mai puţin de 44 de goluri, la echipele Under 16-Under 20, în intervalul 2014-2016 (!!!) şi care – ultima dată a fost legitimat la Academia de Juniori a celor de la Mechelen, de unde este ”liber” de mai bine de un an! Timp în care nu se ştie ce a făcut, dar, acum a ajuns la Cornu (jucătorul apare în alte statistici drept Emmerson, nu Airmoson şi cu un al doilea prenume – Zinnah), unde va evolua până la finele actualului sezon!

Revenind la meciurile din Cupa României, faza sferturilor a fost programată pentru 8 mai, iar semifinalele se vor disputa pe 22 mai, tragerea la sorţi pentru cele 8 grupări rămase în cursă fiind programată imediat după sărbătorile pascale.

Rezultatele înregistrate:

CSC Berceni – Petrolistul Boldeşti 1-1, 3-1, în prelungiri, întrerupt în minutul 103

Voinţa Vărbilău – FC Băneşti 1-4

CS Măneşti – CS Blejoi 3-6

CSO Mizil – CS Cornu 2-3

AS Tufeni – AFC Brebu 3-3, 7-6 la lovituri de departajare

Unirea Urlaţi – CSO Plopeni 0-6

Petrolul Băicoi – Avântul Măneciu 2-2, 2-3, după prelungiri

Gloria Vâlcăneşti – Tricolorul Breaza 0-1

Astăzi începe runda 23

Imediat după partidele de Cupă, primul eşalon judeţean şi-a continuat ”drumul” … previzibil, către final, deja, întrecerea ajungând în ultimul ”sfert”, runda cu numărul 23 fiind programată pe parcurusul a 3 zile, începând de astăzi, când se va juca un meci interesant, prin prisma poziţiilor din clasament, între două fruntaşe – ”victimele” de la Petrolistul Boldeşti (locul 3) şi revelaţia turului – CS Cornu (locul 5), într-un duel care, în teorie, este foarte important pentru ultimul loc pe podium, loc care pare însă ”destinat” celor de la… CSO Plopeni.

Programul etapei este următorul:

Astăzi, ora 17,00:

Petrolistul Boldeşti – CS Cornu

Sâmbătă, 20 aprilie, ora 17,00:

AFC Băneşti Urleta – CSO Teleajen Vălenii de Munte

CS Păuleşti – Avântul Măneciu

Tinereţea Izvoarele – Tricolorul Breaza

AFC Brebu – CS Blejoi

Duminică, 21 aprilie, ora 11,00:

AS Strejnic – CSO Plopeni

CS Măneşti – Coada Izvorului – Petrolul 95

CS Ceptura – Unirea Urlaţi 0-3