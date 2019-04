Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, proiectul legislativ iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae care prevede ca Banca Naţională a României (BNR) să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate, potrivit Mediafax.

Proiectul a fost adoptat cu 165 voturi „pentru”, 90 de voturi „împotrivă şi trei abţineri.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, ieri, după adoptarea de către Parlament a propunerii legislative privind repatrierea aurului, că nu l-a auzit niciodată pe guvernatorul BNR Mugur

Isărescu contestând acest proiect.

PNL anunţă sesizarea la CCR a proiectului legislativ privind repatrierea aurului.

În replică, deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că orice stat are dreptul să îşi ţină în ţară averea.

Liderul de grup al deputaţilor UDMR, Attila Korodi, a anunţat că UDMR nu susţine proiectul legislativ.

Şi deputatul USR Cosette Chichirău a declarat că România ar trebui să îşi recupereze tezaurul din Rusia, nu cel din Londra.

Deputatul ALDE, Alexandru Băişanu, a precizat în timpul dezbaterilor că ALDE s-a răzgândit şi susţine iniţiativa legislativă.

Şi deputatul PMP Marius Paşcan a afirmat că rezerva de aur trebuie să rămână la Londra pentru că reprezintă o garanţie pentru ţară.

Comisia de Buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor a emis pe 16 aprilie un raport favorabil, cu amendamente, pe proiectul legislativ iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae care prevede ca Banca Naţională a României (BNR) să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate.

În prezent, România are rezerve de aur, care fac parte din rezervele internaţionale, de aproape 103,7 tone, respectiv 103.697 de kilograme şi 790 grame de aur fin, reprezentând 9-10% din rezervele internaţionale ale ţării. Cantitatea de aur din rezervă este aproximativ aceeaşi din 2007 până în prezent, dar valoarea ei a crescut de la 1,6 miliarde de euro în 2007 la 3,7 miliarde euro în decembrie 2018. Circa 60%, peste 61,2 tone, este depozitat la Banca Angliei, dar se află în custodia BNR, astfel că Banca Angliei nu poate efectua niciun fel de operaţiuni care vizează aurul României.

Faţă de aceste niveluri, reiese că proiectul de act normativ propune ca România să mai păstreze rezerve de aur în străinătate de 5,185 tone, iar repatrierea să fie de peste 56 de tone, respectiv 91,5% din cantitatea actuală aflată în străinătate.

Camera Deputaţilor a avut rol de for decizional în acest caz.