N. D.

Dintre cei 1.652 de prahoveni prezenţi ieri la Bursa generală a locurilor de muncă, 655 au ieşit în câştig, găsindu-şi, pe loc, un nou serviciu. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a organizat, simultan, la Ploieşti şi Câmpina, tradiţionalele acţiuni ce au ca scop prezentarea ofertelor de muncă, din mai multe domenii, venite din partea angajatorilor. La bursa de la Ploieşti au participat 48 de agenţi economici, iar la Câmpina – 38 de agenţi economici. La dispoziţia celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă au fost scoase la bătaie un număr total de 1.208 posturi, cu menţiunea că au fost selectate pe loc, în vederea încadrării, 385 de persoane din Ploieşti, iar din cel de-al doilea municipiu – 270 de persoane. Locurile de muncă oferite au fost din diverse domenii de activitate, cum ar fi: confecţii textile, comerţ, alimentaţie publică, asigurări, construcţii metalice şi civile, fabricare maşini şi utilaje, transporturi, alimentaţie publică, turism, pază şi securitate etc. În cazul persoanelor cu studii superioare, au fost solicitate persoane în următoarele profesii: manager, inginer auto, inginer mecanic, consultant financiar şi de asigurări, inginer tehnolog, inginer în producţie, economist, funcţionar economic, consilier clienţi, inginer chimist etc. Iar din rândul celor cu studii medii, s-au căutat persoane care aveau următoarele meserii: lăcătuş mecanic, sudor, manipulanţi, lucrător comercial, vânzător, zidar, dulgher, fierar betonist, şofer etc.