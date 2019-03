Cele două reprezentative ale României, Under 19 și Under 17, au încheiat grupa de la Turul de Elită, din Rusia, respectiv Turcia, cu victorie, un prahovean, Ianis Stoica, apărând pe lista marcatorilor la grupa mai mică, iar jucătorul Petrolului – Andrei Rus (acum la Buzău) – a marcat și el pentru echipa de Under 19! Din păcate, după primele meciuri, niciuna dintre echipe nu mai avea șanse de calificare la turneele finale, astfel că prezența la aceste calificări a rămas doar ”o experiență în plus”. Echipa Under 19 a reușit chiar să urce până pe locul al doilea, cu 4 puncte acumulate, după victoria cu 4-0 obținută împotriva Azerbaidjanului, dar, întrucât la această categorie de vârstă merge la EURO doar prima clasată în grupă (care a fost Irlanda), poziția secundă nu s-a ”premiat”.

Selecționata noastră a deschis scorul rapid, prin fostul jucător al Astrei, Valentin Mihăilă (7), care a reușit o ”dublă”, după ce a mai înscris o dată, în minutul 20, actual fotbalist la CSU Craiova. Al treilea gol i-a aparținut fundașului Andrei Rus (29), iar jucătorul lui Real Madrid, Alexandru Țîrlea, a închis tabela în prelungiri, înscriind în minutul 90+2, într-un meci în care banderola de căpitan al României a purtat-o fostul jucător al Petrolului și Petrosportului, Antonio Manolache.

Reprezentativa U17 a României a încheiat cu victorie, 3-1 împotriva Turciei, meciurile de la Turul de Elită, după ce a pierdut primele două partide. Victoria României cu țara gazdă a fost asigurată de Ianis Stoica (fiul lui Pompiliu Stoica fiind legitimat acum la Dunărea Călărași), care a marcat pe finalul primei reprize, și Louis Munteanu, autor al unei ”duble” (‘78 și ‘88 – din penalty).

Clasament final Under 19:

1. Irlanda 9p

2. România 4p

3. Rusia 2p

4. Azerbaidjan 1p

*Pentru a se califica la Campionatul European U19 găzduit de Armenia, în iulie, România trebuia să câștige grupa

Clasament final Under 17

1. Italia 9 p

2. Austria 4 p

3. România 3 p

4. Turcia 0 p

* La turneul final găzduit de Irlanda, în perioada 3-19 mai 2019, s-au calificat echipele clasate pe primul loc și cele mai bune 7 ocupante ale pozițiilor secunde.