Neputinţa municipalităţii ploieştene de a găsi o rezolvare la problema continuării asigurării serviciului de furnizare a agentului termic, inclusiv a apei calde, care, de departe, sunt printre cele mai importante pentru comunitate, fiind vorba despre servicii publice, îşi arată, aşa cum era şi de aşteptat, efectele. Printr-un comunicat de presă transmis ieri, Veolia Energie Prahova a anunţat că va demara acțiunile necesare în vederea predării gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică. “Contractul de concesiune dintre Veolia Energie Prahova (VEP)– Municipiul Ploiești și Județul Prahova (Concedentul) expiră la data 01.05.2019, orele 24.00, iar, după această dată, operatorul nu mai are dreptul de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică (apă caldă și căldură). VEP va demara acțiunile necesare în vederea predării gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică, ce a fost încredințat pe o perioadă de 15 ani (01.05.2004 – 01.05.2019) în baza contractului de concesiune încheiat cu Municipiul Ploiești și Județul Prahova la data de 29.04.2004”, se arată în documentul de presă menţionat.

Subliniindu-se faptul că după 15 ani – timp în care a fost asigurată furnizarea de servicii pentru aproximativ 60% din locuitorii orașului – compania va preda gestiunea sistemului centralizat către autoritățile locale sub responsabilitatea cărora se află serviciul public, oficialii companiei au ţinut să mai precizeze: “Am fost, suntem și ne dorim să rămânem un partener pentru Ploiești. În ciuda eforturilor susținute de a ajunge la un acord pentru a continua acest contract, am constatat eșecul negocierilor. Refuzul autorităților locale de echilibrare a contractului și actualizarea sa la realitățile economice încă din 2011, a generat pierderi semnificative operatorului care a fost nevoit să finanțeze activitatea sa de zi cu zi pentru asigurarea apei calde și căldurii, pentru ploieșteni, prin împrumuturi de la compania mamă”. Compania a mai anunţat că, în următoarea perioadă, se vor efectua şi demersurile de informare a autorităților competente cu privire la expirarea contractului, cât şi activitățile necesare pregătirii predării – primirii bunurilor ce compun sistemul. De asemenea, vor fi depuse de către actualul operator toate diligențele necesare pentru punerea în practică a preluării salariaților de către noul operator, conform contractului de concesiune. „Ne-am asumat acum 15 ani un angajament față de Ploiești pe care l-am respectat permanent cu strictețe. Prin integrarea unui proces amplu de modernizare și digitalizare, am înregistrat niveluri de eficiență și performanțe tot mai mari”, se mai arată în comunicatul în presă. În acest context, s-a menţionat faptul că, în conformitate cu contractul de concesiune, compania și-a asumat investiții de 25 milioane de euro până la sfârșitul acestuia, cu menţiunea că, la finalul anului trecut, acestea s-au ridicat deja la peste 32 de milioane de euro.

Nu în ultimul rând, compania a subliniat faptul că va rămâne în contact cu autoritățile locale pentru asigurarea unei gestionari cât mai fluide a procesului de predare a gestiunii serviciului, necesar în vederea minimizării impactului asupra celor 122.000 de locuitori ai Ploieștiului, beneficiari ai serviciilor companiei. De menţionat faptul că Veolia Energie Prahova este operatorul sistemului de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat în sistem producție – transport – distribuție pentru Ploiești în baza contractului de concesiune încheiat la data de 29.04.2004, pentru o perioadă de 15 ani, cu municipiul Ploiești și județul Prahova. Compania are un număr de 317 angajați și gestionează Centrala Electrică de Termoficare (CET) Brazi precum și peste 130 km de rețea de agent primar și 260 de km de rețea de agent secundar. De serviciile sale, beneficiază peste 120.00 de consumatori casnici, aproximativ 60 de instituții publice (școli, spitale, grădinițe etc.), precum și aproape 700 de agenți economici.