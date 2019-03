La finele săptămânii trecute au început şi meciurile din Liga C Prahova, plus una dintre seriile de Liga B, practic, în acest moment, toate cele 8 serii (una de Liga I, Superiliga, şi câte 3 serii de Liga B şi Liga C) fiind în competiţie.

Una dintre seriile Ligii C, anume seria Câmpina, a cunoscut câteva schimbări de „formă” importante, anume apariţia unor echipe noi! Astfel, CS Potigrafu a intrat în întrecere pe locul rămas liber după ce NG Brătăşanca s-a retras în tur. Tot pe loc vacant a apărut şi AS Româneşti, care joacă în locul celor de la Tineretul Balta Doamnei, retraşi din competiţie în această iarnă. Cei de la Româneşti au început întrecerea în Liga B, de unde s-au retras după doar un joc, iar acum revin, un eşalon mai jos, în aceeaşi serie „C – Câmpina”, fiind de remarcat şi că Unirea Bărcăneşti s-a retras, tot în această iarnă!

Două nume noi avem şi în Liga C Mizil, unde AJF Prahova a aprobat înscrierea echipelor Sportul Valea Cucului şi Viitorul Pantazi (au jucat chiar între ele în prima etapă din retur, scor 4-3 pentru gazde), toate echipele mai sus menţionate plecând în retur cu „linie de clasament 0”!