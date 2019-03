Toate părțile urzicii sunt comestibile și utile în medicina naturistă: rădăcina, tulpinile, frunzele, florile și semințele, potrivit AM Press, care preia tocmaiamaflat.com.

Terapeuta austriacă Maria Treben spune într-una dintre cărțile ei că de când a descoperit puterea tămăduitoare a urzicilor, a început să o consume zilnic.

„De când am aflat ce efect curativ au urzicile, mi-am creat un obicei din a face o cură de patru săptămâni cu ceai de urzici”.

Urzicile apar de două ori pe an – primăvara și toamna (după otavă). Se pot bea câte 2-3 căni pe zi: una dimineața, cu 30 de minute înainte de micul-dejun, și 1-2 căni pe parcursul zilei.

Terapeuta spune că dacă acest ceai se bea cu înghițituri mici, efectul curativ este mai mare.

„După o astfel de cură cu urzici mă simt extraordinar de bine, și am de fiecare dată senzația că pot realiza de trei ori mai multe lucruri ca până atunci. Mă simt plină de mobilitate și tinerețe”.

Dincolo de efectul tonic și energizant pe care-l dau urzicile, acestea ajută la prevenirea multor boli:

„Familia mea și cu mine n-avem nevoie ani de zile de medicamente”.

Cura cu urzici trebuie să dureze mai multe săptămâni dacă există boli grave, precum:

• afecțiuni ale ficatului, bilei și splinei; • tumori la splină; • secreții abundente ale aparatului respirator; sau ale stomacului; • crampe stomacale; • ulcere gastro-intestinale; • boli de piept; • boli ale sângelui; • leucemie.

În scop preventiv, se va bea doar 1 cană de ceai pe zi, pe tot parcursul anului. Ajută la prevenirea răcelilor, virozelor și a infecțiilor bacteriene și înlătură alergiile (inclusiv rinita alergică).

Curăță sângele și implicit pielea. Ajută la eliminarea eczemelor și a durerilor de cap. Totodată, urzica previne sau ameliorează durerile articulare și reumatice.

Ceaiul de urzică mărește nivelul hemoglobinei datorită conținutului mare de fier și înlătură oboseala, lipsa de putere și epuizarea.

Maria Treben spune că urzica trebuie doar opărită, 30 de secunde, și nicidecum fiartă. Astfel se păstrează substanțele active din plantă.