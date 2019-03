Câștigarea alegerilor pentru Parlamentul European se joacă între PSD și PNL, potrivit ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Astfel, prima poziție este disputată de PSD care are 22,7% din intențiile de vot, și PNL cu 22,6%, iar pe locul trei se plasează Alianța USR-PLUS cu 17,9%, potrivit Hotnews.

Pe locul patru privind intențiile de vot ale celor care declară că merg la urne se situează partidul lui Victor Ponta, Pro România, cu 13,4%, și ALDE cu 12,5%.

La distanță mare vin UDMR cu 4,7% și PMP cu 4,4%, iar pe ultimul loc este plasat DEMOS cu 0,4%.

În ceea ce privește prezidențialele, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile, actualul șef al statului Klaus Iohannis ar câștiga cu 41,4%, într-o ușoară creștere față de luna ianuarie când era creditat cu 39,8%. El este urmat de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cu 18%, Victor Ponta cu 15%, Dacian Cioloș cu 11,7% (ușoară scădere față de ianuarie când era creditat cu 12,6%) și Liviu Dragnea cu 6%.

Liviu Dragnea se află la coada clasamentului și în ceea ce privește opțiunile pe partea stângă a spectrului politic, varianta preferată de electoratul PSD, ALDE sau Pro România fiind Tăriceanu. Astfel, la întrebarea închisă cu privire la intenția de vot pentru președinție, clasamentul arată astfel: Călin Popescu Tăriceanu-36,5%, Victor Ponta- 26,5%, Gabriela Firea- 18,1%, Liviu Dragnea- 12,7% și pe ultimul loc Corina Crețu- 5,3%.

Pentru electoratul PNL, USR sau PLUS, topul intențiilor de vot este dominat tot de Klaus Iohannis cu 59,5%, urmat de Dacian Cioloș cu 24,9% și Dan Barna cu 9%. Pe locurile următoare figurează președintele PNL, Ludovic Orban, cu 3%, liderul USR, Dan Barna, cu 1,5%, liderul PMP, Eugen Tomac, cu 1,9%. Pe ultimul loc, sub formațiunea sa, se află liderul UDMR Kelemen Hunor cu 1,5% din intențiile de vot.

Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de 18 ani și peste, în perioada 1-21 februarie 2019. Interviurile au fost realizate prin telefon,utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Marja de eroare este de +/- 3%. Eşantionul este probabilist, multistratificat, cu extragere aleatoare a persoanei.