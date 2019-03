• Una dintre condiţiile de admitere – minimum 10 clase!

Instituția Prefectului Prahova sprijină Autoritatea Electorală Permanentă în organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, care vor avea loc în data de 26 mai 2019. Astfel, conform reprezentanților Instituției Prefectului, pentru buna organizare a procesului electoral a fost demarată acțiunea de recrutare a experților electorali (președinți și locțiitori ai secțiilor de votare) și operatori de calculator în secțiile de votare, activitate plătită cu 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Poate fi admisă în rândul experților electorali persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetățenia română, cunoaște limba română scris și vorbit, are drept de vot, are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției, nu face parte dintr-un partid politic, a absolvit minimum 10 clase și, nu în ultimul rând, nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Persoanele care doresc să exercite funcția de expert electoral, dar nu au mai fost președinți sau locțiitori în secțiile de votare, vor completa o cerere de admitere pe bază de examen, iar persoanele care au mai exercitat aceste funcții vor depune o cerere de admitere pe bază de aviz favorabil. Cererile vor fi însoțite de copie a actului de identitate și copie a actului de studii (diplomă de bacalaureat, licență sau diplomă de 10 clase).

Operatorii de calculator trebuie să aibă cunoștințe de operare PC și pot depune o cerere de înscriere, însoțită de copia actului de identitate. Desemnarea președinților, locțiitorilor și operatorilor pentru fiecare secție de votare se va face prin tragere la sorți computerizată. Instituția Prefectului precizează că mai multe informații pot fi obținute de pe www.roaep.ro și sunând la numărul de telefon/fax 0244/525.224. Cererile pot fi trimise pe adresa de e-mail bj.prahova@roaep.ro sau pe fax la numărul de mai sus.