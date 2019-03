Nicoleta Dumitrescu

Mulţi dintre cei care şi-au cumpărat, la mâna a doua, un autovehicul, au constatat, după ce au bătut palma, actele au fost perfectate şi banii daţi, că foştii proprietari au umblat “cu cioara vopsită”! În sensul că, după vreo două – trei drumuri prin ţară, “noua maşină” s-a dovedit a fi, mai degrabă, un hârb, care avea kilometrajul “botezat”! Ei bine, despre astfel de experienţe nedorite se va putea vorbi la timpul trecut, având în vedere faptul că, aşa cum a anunţat Registrul Auto Român, începând de ieri, orice persoană care deține sau intenționează să achiziționeze un vehicul poate verifica istoricul acestuia prin accesarea site-ului oficial al RAR. Aplicaţia se poate accesa în mod gratuit, datele oferite fiind despre activitățile derulate la RAR și numărul de kilometri înregistrați în bordul mașinii – kilometri regăsiți în baza de date a RAR sau a stațiilor ITP autorizate -, existența/valabilitatea cărții de identitate a vehiculului, câteva date tehnice și de identificare, gradul de poluare, valabilitatea ITP.

Această aplicaţie face parte din politica RAR de a sprijini cumpărătorul unei maşini și de a-l informa, pentru ca acesta să facă o achiziție în cunoștință de cauză. Iar această nouă aplicaţie le va fi de folos, cu siguranţă, şi şoferilor din judeţ, în contextul în care, la finalul anului trecut, în Prahova erau înmatriculate 287.475 de autovehicule, mai mult cu peste 18.000 de maşini în comparaţie cu situaţia existentă la sfârşitul anului 2017.

Potrivit Registrului Auto Român, începând de ieri, orice persoană care deține sau intenționează să achiziționeze un vehicul poate verifica istoricul acestuia, prin accesarea site-ului oficial www.rarom.ro, condiția fiind ca mașina să fi trecut cel puțin o dată pe la RAR. Datele se obțin dacă solicitantul introduce în aplicația „Istoric vehicul” adresa de e-mail și numărul de identificare al maşinii în cauză, respectiv seria de caroserie/șasiu. Aplicația va genera un cod de acces, îl va expedia pe adresa de e-mail introdusă, iar după validarea lui va furniza către aceeași adresă de e-mail informațiile pe care RAR le-a considerat utile pentru deținătorul sau viitorul deținător al unui vehicul. Datele care vor fi furnizate sunt următoarele: activitățile derulate la RAR și numărul de kilometri înregistrați în bordul mașinii (kilometri regăsiți în baza de date a RAR sau a stațiilor ITP autorizate), existența/valabilitatea cărții de identitate a vehiculului, câteva date tehnice și de identificare, gradul de poluare, valabilitatea ITP. S-a făcut precizarea că datele oferite vor reflecta configurația vehiculului și statutul acestuia, fiind valabile la data interogării acestora în sistemul informatic al RAR. Pe de altă parte, reprezentanţii RAR au ţinut să menţioneze: “Aceste date nu sunt destinate comercializării, iar folosirea aplicației se supune unor termene și condiții, care sunt detaliate în momentul accesării aplicației „Istoric vehicul”. Dacă aplicația se accesează în mod abuziv, solicitantului îi va fi restricționat accesul în consecință”.

Subliniindu-se că aplicaţia menţionată poate fi accesată și de pe smartphone, s-a precizat că această facilitate face parte din politica RAR de a sprijini cumpărătorul unui vehicul și de a-l informa, pentru ca acesta să facă o achiziție în cunoștință de cauză. “Principalele beneficii pe care le-am identificat se referă la posibilitatea verificării în timp real a corectitudinii datelor cuprinse în documentele însoțitoare ale vehiculului, a valabilității ITP și a succesiunii înregistrărilor valorilor odometrului, care ar trebui să fie sub forma unei creșteri continue. Orice punct de inflexiune ridică un semn de întrebare cu privire la posibila fraudare a kilometrajului real al unui autovehicul”, au mai adăugat cei de la Registrul Auto Român. Totodată, RAR a mai precizat că, pe viitor, se are în vedere extinderea informațiilor oferite, prin includerea și a unor date referitoare la eventuale daune și/sau reparații care interesează structura de rezistență a unui vehicul, dar, întrucât acestea sunt informații care nu intră în sfera de activitate a RAR, este posibil ca pentru furnizarea lor să se perceapă anumite costuri.

Aplicaţia pusă în practică în mod gratuit de către RAR va fi benefică şi şoferilor din Prahova, având în vedere că, aşa cum arată cele mai recente statistici, unul din trei prahoveni are maşină. Mai exact, potrivit Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Prahova, la sfârşitul anului trecut erau înmatriculate un total de 287.475 de autovehicule, mai multe cu 18.262 de maşini decât cele înregistrate la finalul anului 2017. Totodată, faptul că prahovenilor le place să meargă cu maşina reiese şi din alte statistici, cele referitoare la eliberarea permiselor de conducere, în condiţiile în care la data de 31.12.2018 numărul total al posesorilor de permise de conducere era de 280.023 de persoane.