Într-o luptă pentru promovare mai echilibrată, mai interesantă şi mai dură ca niciodată, etapa a 24-a a Ligii 2 aduce faţă în faţă două dintre cele mai importante echipe ale campionatului. Mâine, de la ora 15:00, la Târgovişte, se întâlnesc Chindia şi Petrolul, două fruntaşe ale clasamentului care luptă pentru promovarea în prima ligă, şi, deja, “socotelile” privind ierarhia finală arată că orice punct poate fi decisiv!

Ploieştenii sunt perdanţii rundei trecute, după ce au remizat pe teren propriu cu Metaloglobus (scor 1-1), rezultat ce a dat-o jos de pe locul 3 până pe 5, în timp ce Chindia a câştigat cu noroc la Piteşti, 1-0 cu FC Argeş, a profitat şi a urcat o poziţie, pe 4. Despărţite de un singur punct, 50 faţă de 49, cele două adversare nu iau în calcul să piardă, victoria fiind “gura de oxigen” care se poate dovedi decisivă, iar remiza doar… “un punct, mai bun decât nimic”.

Pentru meciul de duminică, Chindia va permite accesul gratuit pe stadion, în baza unor invitaţii pe care le va împărţi la intrare. Acestea vor fi acordate numai celor care au cărţi de identitate de Dâmboviţa, iar fanilor Petrolului le vor fi acordate 250 de locuri în sectorul dinspre Aleea Coconilor.

În meciul tur, desfăşurat pe „Ilie Oană”, Petrolul s-a impus cu 2-0, prin golurile lui Florin Plămadă (27) şi Sergiu Arnăutu (78), după ce a făcut cel mai bun meci de până acum!

Preşedintele Petrolului, Cristi Vlad, a prefaţat meciul de mâine, oficialul petrolist declarând: „Eu cred că mai sunt multe jocuri de disputat, cu siguranţă se vor mai întâmpla multe lucruri. Cel mai important adversar şi cea mai mare problemă suntem noi, facem greşeli sau lucruri la care nu ne aşteptăm. Sunt anumite echipe care au atuurile lor, iar aici mă refer în special la Chindia, ”U” Cluj, chiar şi Clinceni sau Snagov, sunt în continuare în faţă. Chindia are experienţă la nivelul ligii secunde, are jucători buni, un grup foarte bun, a mai fost aproape să promoveze, dar la momentul ăsta, din punctul meu de vedere, nu s-a terminat nimic. Cred că acest sezon de Liga a 2-a e cel mai greu din ultimii cinci ani. Grupul Chindiei reprezintă un atu, echipa a fost constituită în câţiva ani, are experienţă la nivelul ligii secunde. Chindia a fost aproape să promoveze anul trecut, doar ghinionul a făcut ca echipa să nu joace acum în Liga 1. E o echipă cu experienţă, cu jucători buni, care pot face diferenţa în orice moment, dar şi noi venim cu jucători de acelaşi nivel, care au evoluţii la un nivel înalt. Sunt sigur că va ieşi un joc frumos, iar cel mai bun să câştige, fără ca acest lucru să fie influenţat de vreo decizie de arbitraj. Cât vom avea şanse la promovare, vom lupta, mai sunt multe puncte puse în joc, multe meciuri, orice partidă va duce la apropierea sau îndepărtarea de promovare”, a spus Vlad, într-o intervenţie la postul dâmboviţean Columna TV.