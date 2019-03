”Detașată” să închidă etapa, nefiind pentru prima dată când se întâmplă acest lucru, programările televiziunilor fiind, până acum, ”un adversar în plus” pentru galben-albaștri, echipa Petrolul este ”condamnată” să câștige meciul cu Energeticianul de astăzi.

Iar ”condamnat” este chiar cuvântul potrivit pentru antrenorul Mugurel Cornățeanu, cele 4 puncte pierdute, până acum, depărtând echipa ploieșteană de obiectiv, un nou „pas greşit” echivalând cu un adevărat… dezastru fotbalistic, în ideea promovării.

Antrenorul petrolist a prefaţat ieri jocul care va începe astăzi la 19,30, pe arena “Ilie Oană”, conştient de momentul dificil. “Este o situație delicată şi doar succesul ne va reda încrederea, pentru că trebuie să jucăm doar la victorie. Este multă încrâncenare în joc la acest nivel al ligii secunde, nu veţi vedea la meciurile de Liga a II-a decât foarte rar un fotbal estetic. Iar cu noi, echipele fac antijoc, fragmentează mult. Eu nu mă mai uit la celelalte echipe acum. Trebuie să luăm noi punctele şi, la final, sper să fim în primele două clasate. Potențialul echipei consider că este de 60% acum, este o presiune mare pe care jucătorii o resimt. Rusu a dat 21 de goluri acum un an, la Sibiu, acum nu are un șut pe poartă… Moldoveanu e absent nemotivat, cum se spune… Aşteptăm luciditate în joc de la Marinescu, el este jucătorul cu personalitate şi potențial. Din păcate, pe partea ofensivă avem probleme, şi, dacă eram eu spectator la Târgoviște, şi eu plecam de la meci nemulțumit. Dacă luăm 3 puncte, lumea poate uita mai uşor jocul slab, dacă nu luăm şi punctele, este problemă şi mai mare. Sunt câteva cluburi în țară destul de speciale, iar Petrolul e unul din ele. Toţi vor să impresioneze contra noastră!” – a prefaţat Cornăţeanu jocul de astăzi.

Absenţe de toate felurile

Pentru meciul de astăzi, Petrolul nu va putea conta pe serviciile lui Şaim Tudor – suspendat, în timp ce Cazan şi Ţigănaşu au fost scoşi din “primii 18”, din raţiuni tactice. Rămâne, accidentat, Stoica, astfel că, deşi, “din exterior meciul pare uşor” – aşa cum spunea ieri, în conferinţa de presă, portarul Cezar Lungu, el trebuie tratat cu maximă atenţie.

Cluj și Snagov, la maximum de puncte

Dintre echipele cu pretenții la promovare, clasate în primele cinci locuri la început de 2019, doar două dintre ele au reușit să ia maximum de puncte, 12 din 12 – Universitatea Cluj și Sportul Snagov, această din urmă grupare fiind cu adevărat revelația campionatului, pentru că a reușit să ia tot ce se poate, în aceste 4 meciuri, deși a pierdut antrenorul și câțiva jucători importanți.

Cea mai importantă ascensiune este însă a ”Șepcilor roșii” de la U. Cluj. Începută pe 28 noiembrie 2018, seria de victorii a Universităţii Cluj a ajuns sâmbătă la cota 7. Ultima victimă s-a numit Aerostar, într-un meci disputat pe terenul băcăuanilor şi care a început de la 1-0 pentru oaspeţi, după un autogol al lui Vişinar în minutul 4, scorul final fiind 2-1 pentru ardeleni. Cu acest succes, AS FC U Cluj a urcat pe locul 1, pentru o zi, până la finalul meciului dintre Ripensia şi Sportul Snagov, în care oaspeţii au învins cu același scor, 2-1, ”dubla” lui Alex Ioniță – fostul atacant de la Rapid și FC Koln fiind decisivă.

Vivi, pe ultimul loc

În condiţiile în care Dacia Unirea Brăila a câştigat derby-ul suferinţei cu CS Baloteşti, prin golul lui Gabriel Niţă, ACS Poli a făcut din nou rocadă cu gruparea de pe Dunăre şi a coborât pe ultimul loc în clasament, echipa lui Valeriu Răchită fiind aproape condamnată la retrogradare! Iar ”prin târg” se discută deja de o posibilă ”mutare surpriză” , chiar liderul Sportul Snagov fiind … ademenit să meargă în Banat! Mai ales dacă va fi în postura de prim-divizionară, la vară!

La capitolul ”surprize”, FC Argeș, echipa pregătită de Emil Săndoi, a reconfirmat criza prin care trece în acest an, remizând alb cu ASU Poli. Gruparea argeşeană a rămas singura fără gol marcat în acest an, după ce a pierdut două meciuri la rând cu 1-0 şi a bifat două remize albe! De partea cealaltă, situaţia celor de la ASU Poli se complică tot mai mult, timişorenii necunoscând gustul victoriei în 2019, motiv pentru care au ajuns pe locul 15 la un punct deasupra liniei de retrogradare, iar etapa viitoare misiunea ”alb-violeților” este una extrem de dificilă, chiar Petrolul urmând să le fie adversară!

Iar lupta pentru menţinerea în eşalonul secund a devenit şi mai complicată după celelalte rezultate consemnate sâmbătă, când SSC Farul a învins cu 2-0 pe Pandurii, iar Daco-Getica şi Metaloglobus au remizat la 1, în acest moment, nu mai puţin de opt echipe fiind înşirate pe o distanţă de doar trei puncte, de la locul 10 la locul 17, cu menţiunea că ultimele două locuri sunt retrogradabile. Surpriză mare, prin prisma scorului, a fost meciul de la Arad, acolo unde Luceafărul a câştigat la scor de neprezentare. Pentru orădeni a fost prima victorie în deplasare obţinută în actuala ediţie de campionat, dar şi primul meci, după aproape şapte luni, fără gol primit în deplasare.

Rezultatele meciurilor din etapa a XXV-a:

CS Mioveni – AFC Chindia Târgovişte 1-4 (0-1)

Simon Măzărache (64) / Mădălin Martac (25), Cristian Cherchez (61 – pen.), Mihai Neicuţescu (82), Daniel Florea (90+3)

AFC UTA Arad – CS Luceafărul Oradea 0-3 (0-2)

Vasile Pop (22, 39 – pen.), George Paraschiv (90+3)

ACS Poli Timiş. – ACS FC Academica Clinceni 1-3 (0-1)

Denis Golda (81) / Andrei Răuţă (13), Alexandru Nicola (63), Vlad Mihalcea (90+2)

ACS Dacia Unirea Brăila – CS Baloteşti 1-0 (0-0)

Gabriel Niţă (70)

ASSCS Farul Cons. – CS Pandurii Lig. Târgu Jiu 2-0 (2-0)

Celestino (7 – pen.), Paul Antoche (42)

ASC Daco-Getica Buc. – FC Metaloglobus Buc.1-1 (1-1)

George Călinţaru (25) / Claudiu Herea (3 – pen.)

Fotbal Club Argeş – ACS ASU Politehnica Timișoara 0-0

CS Aerostar Bacău – AS FC Universitatea Cluj 1-2 (0-1)

Valentin Buhăcianu (83) / Stejărel Vişinar (2 – aut.), Norbert Janos (80)

AFC Ripensia Tim. – CS Sportul Snagov SA 1-2 (1-2)

Călin Toma (45 pen) / Alexandru Ioniță (4, 20)

FC Petrolul Ploieşti – ACS Energeticianul

Clasament Etapa 25

1. CS Sportul Snagov SA 25 18 4 3 42-17 25 58

2. AS FC U.Cluj 25 17 5 3 55-17 38 56

3. ACS FC Acad.Clinceni 25 18 1 6 48-17 31 55

4. AFC Chindia 25 16 6 3 49-26 23 54

5. FC Petrolul Pl. 24 15 5 4 46-20 26 50

6. Fotbal Club Ag. 25 12 7 6 36-21 15 43

7. CS Mioveni 25 11 5 9 38-29 9 38

8. AFC UTA Arad 25 10 5 10 37-35 2 35

9. ACS Energeticianul 24 8 7 9 31-29 2 31

10. CS Pan. Lig.Tg.Jiu 25 8 5 12 38-41 -3 29

11. AFC Ripensia 25 7 8 10 28-35 -7 29

12. FC Metaloglobus 25 8 5 12 21-45 -24 29

13. ASC Daco-Getica 25 6 10 9 34-36 -2 28

14. CS Luceafărul Oradea 25 7 7 11 29-43 -14 28

15. ACS ASU Polit.Tim. 25 7 6 12 19-26 -7 27

16. CS Aerostar Bacău 25 7 5 13 38-46 -8 26

17. ASSCS Farul Cons. 25 8 2 15 33-45 -12 26

18. CS Baloteşti 25 6 4 15 23-46 -23 22

19. ACS Dacia U.Brăila 25 3 6 16 20-61 -41 15

20. ACS Poli Tim. 25 3 5 17 21-51 -30 14