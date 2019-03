Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că ar trebui să existe încă un organism în afara Avocatului Poporului pentru a sesiza ordonanţele de urgenţă neconstituţionale, iar acest lucru ar trebui făcut prin schimbarea Constituţiei, potrivit Mediafax.

„Aici sunt două chei: a bunei credinţe şi independenţei persoanei care ocupă poziţia de Avocat al Poporului. Aici cu siguranţă mai avem de săpat. A doua este Constituţia care trebuie să o luăm la mână şi să vedem ce nu a funcţionat şi unde putem să intervenim. Instrumentul Ordonanţei de Urgenţă a fost creat pentru a da Guvernului posibilitatea ca în caz de reală urgenţă, de calamitate sau de o criză economică să poate reacţiona mult mai repede în plan legislativ decât Parlamentul care are proceduri mai complexe. Guvernul legiferează în locul Parlamentului pe justiţie, pe economie, pe finanţe publice, pe toate domeniile. Măcar dacă rămîne acest instrument al ordonanţei ar trebui cel puţin încă cineva în afară de Avocatul Poporului să ceară cel puţin o verificare pe constituţionalitate. Acest lucru momentan nu este cuprins în Constituţie”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis în cadrul unei dezbateri organizate de Asociaţia Oraşelor din România.

Şeful statului consideră că schimbarea Constituţiei nu este oportună în prezent, ci într-o perioadă când va fi o majoritate parlamentară suficient de mare şi „bine intenţionată”.

„Cred că cea mai înţeleaptă abordare are fi să începem să discutăm pe îmbunătăţirea Constituţiei dar nu într-un an în care avem şi alegeri europarlamentare, în care avem probabil şi referendum şi alegeri prezidenţiale, ci într-un an când avem şi o majoritate parlamentară bine intenţionată şi suficient de mare pentru a putea efectiv promova o astfel de reformă, altfel rămânem iar la nivelul de vorbe şi nu se întâmplă nimic. Soluţii există, specialişti există”, a mai spus Klaus Iohannis.