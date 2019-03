• S-a stabilit componenţa Biroului Electoral Judeţean Prahova

• Mâine, la ora 24.00, expiră termenul pentru depunerea candidaturilor la BEC

• Campania electorală începe cu o zi înainte de Paşti

Nicoleta Dumitrescu

Întrucât a început numărătoarea inversă până la data când electoratul se va prezenta la urne, pe data de 26 mai, pentru desemnarea celor 33 de persoane care vor reprezenta România în Parlamentul European, în legislatura 2019-2024, pregătirile au intrat în linie dreaptă atât pe plan local, cât şi în interiorul partidelor. Astfel, a fost stabilită, la începutul acestei săptămâni, componenţa Biroului Electoral Judeţean Prahova, preşedinte fiind desemnat judecătorul Şologon Oliviu Corneliu, care nu se află la prima experienţă de acest gen, atât acesta cât şi locţiitorul său, respectiv Radu Mihai, ocupând aceleaşi funcţii în cadrul BEJ Prahova, şi la alegerile parlamentare din 2016. Pe de altă parte, deja formaţiunile politice sunt în plină agitaţie a stabilirii listelor definitive cu candidaţi, având în vedere faptul că, în conformitate cu calendarul ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare, mâine, 28 martie, la ora 24.00, este data limită până la care partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, alianțele electorale și candidații independenți pot depune şi înregistra candidaturile, în scris, la Bucureşti, la Biroul Electoral Central. Unele dintre partide deja au făcut publice numele candidaţilor, pe liste regăsindu-se inclusiv prahoveni.

La începutul acestei săptămâni, mai exact pe 25 martie, preşedintele Tribunalului Prahova a procedat la desemnarea, prin tragere la sorţi, în baza prevederilor legale ce vizează alegerile europarlamentare din 2019, a membrilor Biroului Electoral Judeţean Prahova. Astfel, preşedinte al BEJ Prahova a fost desemnat judecătorul Şologon Oliviu Corneliu, în funcţia de locţiitor al preşedintelui Radu Mihai, iar ca membru Dinu Iulian. Atât preşedintele BEJ Prahova, cât şi locţiitorul acestuia au experienţă în activitatea ce vizează organizarea unui scrutin electoral, ambii deţinând aceleaşi funcţii şi când au fost organizate alegerile parlamentare din 2016. Sediul Biroului Electoral Judeţean Prahova va fi, ca şi la celelalte scrutine, în Palatul Administrativ din Ploieşti, în perioada următoare, BEJ Prahova urmând să se completeze şi cu alţi membri, printre care se vor regăsi cei de la Autoritatea Electorală Permanentă, dar şi reprezentanţi ai partidelor.

De altfel, pentru buna desfăşurare a alegerilor din data de 26 mai, a fost stabilită atât componenţa Comisiei Tehnice Județene Prahova pentru coordonarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, cât şi a Grupului Tehnic de Lucru de pe lângă comisia menţionată, care are rolul de a urmări și soluționa operativ problemele curente din Prahova la acest scrutin. De menţionat, că în legislatura 2019-2024, România are atribuite în Parlamentul European 33 de locuri, cu un loc în plus faţă de mandatul 2014-2019. Totodată, unele dintre partide deja şi-au definitivat listele de candidaţi, printre persoanele nominalizate sau care şi-au arătat intenţia de candida regăsindu-se şi prahoveni. Concret, în urmă cu două săptămâni, PRU a anunţat că fostul deputat Sebastian Ghiţă va deschide lista candidaţilor acestei formaţiuni politice la alegerile europarlamentare. De asemenea, pe lista ALDE se regăsesc şi doi candidaţi care au legătură cu Prahova, respectiv actualul europarlamentar Norica Nicolai şi Horia Toma, inspector şcolar general adjunct. Cu siguranţă, însă, cei nominalizaţi nu vor fi singurii prahoveni care se vor regăsi pe listele partidelor care vor să aibă reprezentanţi în Parlamentul European, astfel că, după ce candidaturile vor rămâne definitive, vom reveni cu amănunte în acest sens.

Contra-cronometru până joi noapte

Potrivit calendarului ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare, zilele şi orele până la data de 28 martie pot fi considerate, pentru partide şi candidaţi, contra-cronometru, motivul fiind că, până joi noapte, membrii partidelor trebuie să se mobilizeze pentru a pune la punct dosarele candidaţilor. Concret, la data menţionată anterior, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sau candidații independenți trebuie să comunice, înscris, la Biroul Electoral Central (BEC), semnele electorale, iar până la ora 24.00, tot îns scris, şi tot la BEC, vor trebui depuse şi înregistrate şi candidaturile. În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor, BEC va aduce la cunoștință publică listele de candidați și candidaturile independente pentru alegerile din 26 mai. Aducerea la cunoştinţă se va face prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și la sediul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune.

Candidaturile rămân definitive pe 16 aprilie

De altfel, calendarul ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare stabileşte clar, pe zile, ce trebuie făcut până în ziua când electoratul se va prezenta la urne. Concret: 6 aprilie – prin decizie, BEC admite sau respinge candidaturile; 13 aprilie – Tribunalul București, prin hotărâre, va soluționa contestațiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor; 16 aprilie – rămânerea definitivă a candidaturilor. Candidaturile definitive sunt aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune; 17 aprilie- prin tragere la sorţi, BEC stabileşte numărul de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care au depus liste de candidați, precum și a candidaților independenți. Candidații independenți se trec la sfârșitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor; 18 aprilie – aducerea la cunoștință publică a declarațiilor de avere și de interese ale candidaților, prin publicare, pe pagina de internet proprie a BEC; 26 aprilie – primarii, prin dispoziție care se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituţiei, stabilesc locurile speciale pentru afișajul electoral.

Startul campaniei electorale este pe 27 aprilie

Cum, de regulă, campania electorală este fixată cu o lună înainte de prezenţa electoratului la urne, pentru alegerile europarlamentare, startul promisiunilor se va da – coicidenţă! – cu o zi înainte de Paşti. Astfel, începând cu 27 aprilie, candidaţii, susţinuţi de partide, vor începe pelerinajele prin ţară, prilej cu care vor putea să le spună votanţilor ce vor face ei pentru România dacă vor ajunge în Parlamentul European. Revenind la calendarul ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare, pe 12 mai, Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorți, va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora; pe 17 mai – se vor imprima buletinele de vot, de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”; se vor confecţiona ștampilelor cu menţiunea „VOTAT”, de către Regia Autonomă „Monetăria Statului”, şi vor fi confecționate timbrele autocolante, de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A. Pe data de 25 mai, la ora 7.00, se va pune stop campaniei electorale, a doua zi, adică pe 26 mai, urmând să aibă loc scrutinul electoral. Votarea va începe la ora 7.00, iar urnele se vor închide la ora 21.00.