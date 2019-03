V.Stoica, N.Dumitrescu

Ploieștiul ar putea fi primul oraș din România fără operator pentru sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, ceea ce ar însemna că aproximativ 60% dintre locuitorii săi sunt în pericol de a se întoarce în vremea lui Ceaușescu, când apa caldă și căldura din apartamente erau un lux.

120.000 de consumatori casnici, zeci de instituții publice – spitale, grădinițe și școli-, sute de agenți economici riscă să rămână fără energie termică dacă municipalitatea nu va găsi soluția pentru continuarea furnizării apei calde și a încălzirii.

Contractul încheiat de Veolia Energie Prahova cu municipalitatea ploieșteană expiră la 1 mai 2019, iar divergențele pe tema prelungirii activității acestui operator – o variantă legală – sau a înființării unei noi societăți, în asociere cu Consiliul Județean Prahova, au rămas la ordinea zilei în rândul autorităților responsabile cu găsirea unei soluții optime pentru locuitorii orașului.

Războiul se duce pe mai multe planuri, inclusiv politic, deși politicul nu ar trebui să aibă de-a face cu nimic în această situație de criză.

Primarul Adrian Dobre s-a arătat interesat mai mult de situația parcărilor, pentru care a organizat săptămâna trecută dezbatere publică. Problema spinoasă a furnizării apei calde și a căldurii a fost tergiversată, edilul anunțând abia pentru data de 27 martie o consultare a cetățenilor, care vor fi invitați prin intermediul unor… scrisori la această dezbatere!

Mai puțin de o lună și jumătate a rămas până la termenul final al actualului contract de concesiune încheiat între Veolia Energie Prahova (fosta Dalkia Prahova), în calitate de concesionar, și Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova, în calitate de concedenți.

În acest interval de 40 de zile, negocierile dintre autorități și operatorul actual ar trebui să se încheie și soluția viabilă pare să fie în exclusivitate, în momentul de față, prelungirea contractului cu Veolia. Cealaltă variantă – despre care se vorbește la nivelul Primăriei Ploiești – poate fi considerată exclusă în prezent, nefiind aplicabilă imediat sau într-un interval rezonabil de timp. Mai mult decât simpla înființare a unei societăți, este nevoie de un vraf de documente pe care o viitoare firmă din subordinea Consiliului Local Ploiești și a Consiliului Județean Prahova ar trebui să le adune în vederea obținerii licenței sau cel puțin a autorizației de desfășurare a activităților din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.

Luni, într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, edilul a venit cu propunerea de aprobare de principiu a înființării unei asocieri între CL Ploiești și CJ Prahova, denumită ADI Confort, propunere refuzată de către aleșii locali.

Ce spun părțile implicate?

• Primarul Adrian Dobre: Miercurea viitoare va fi dezbatere publică

În ciuda faptului că pe această temă sunt vizibile mai degrabă reacţiile cu tentă politică, din toate părţile, decât informarea ploieştenilor, în mod oficial, în condiţiile în care furnizarea apei calde şi a căldurii reprezintă un serviciu public, conducerea Primăriei Ploieşti o dă tot înainte că se continuă negocierile cu Veolia. Confirmarea a venit ieri, de la primarul Adrian Dobre, la întâlnirea cu presa. “În cursul zilei de ieri (n.n. – luni), printr-un comunicat, cei de la Veolia au confirmat faptul că la negocierile cu noi au venit cu solicitarea ca tariful la gigacalorie să fie de 404 lei inclusiv TVA. Nu este însă un tarif corect pentru cetăţenii Ploieştiului. Tocmai de aceea, noi vom continua discuţiile cu ei. Personal, eu rămân deschis la negocieri cu Veolia, însă compania trebuie să vină cu propuneri corecte pentru ploieşteni, nu să fie împotriva lor. Nu se poate o dublare a tarifului gigacaloriei, în condiţiile în care acum este aproape 220 de lei inclusiv TVA, iar solicitarea Veolia este de 404 lei inclusiv TVA”, a declarat primarul Ploieştiului. În context, acesta a ţinut să mai anunţe şi faptul că, într-un final, şi cetăţenii vor fi informaţi de această problemă cu care se confruntă oraşul, detaliile urmând să le fie aduse la cunoştinţă prin intermediul unei scrisori. “Voi trimite scrisori către cetăţeni, în care vor fi informaţi pe tema serviciului de alimentare cu energie termică, în contextul în care, miercuri (n.n- pe data de 27 martie), vor fi invitaţi să participe la o dezbatere publică pe acest subiect. La această dezbatere vor fi invitaţi atât reprezentanţii Veolia, cât şi membrii Consiliului Local Ploieşti şi ai Consiliului Judeţean Prahova”, a mai precizat edilul.

• Bogdan Toader: “Nu tolerez minciuna!”

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, care a participat, luni dimineață, la o întâlnire inițiată de primarui Adrian Dobre pe tema termoficării din Ploiești, alături de reprezentanții Veolia Energie Prahova, s-a arătat nemulțumit de modul în care se folosește de acest subiect edilul municipiului: “ Întotdeauna voi pune pe primul loc interesele cetățenilor și rămân același partener corect al tuturor ploieștenilor! Am evitat, de fiecare dată, să intru în polemici politice, însă nu tolerez minciuna. Sunt pur și simplu consternat de modul duplicitar în care acționează primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, care riscă să lase Ploieștiul fără sistem public de furnizare a apei calde și a căldurii!

(…) Întâlnirea de ieri (n.n. – luni), vizând negocierea cu privire la sistemul de furnizare a agentului termic este un subiect deosebit de important pentru comunitatea ploieşteană, dar pentru primarul municipiului Ploiești, Adrian Dobre, este o simplă oportunitate politică, prin care încearcă să câștige capital electoral, mințind public, în mod deliberat. (…) Pe scurt, aşa cum reiese din adresa emisă în urma ședinței de negociere între Primăria Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Veolia Energie, s-au discutat exclusiv variantele legate de continuarea furnizării apei calde și a căldurii pentru apartamentele ploieștenilor, stabilindu-se chiar posibilele etape următoare vizând prelungirea contractului cu actualul furnizor pentru o perioadă fie „cu doi ani”, „cu trei ani” sau „cu patru ani”. Primarul nu a avut niciodată intenţia de a întrerupe colaborarea cu Veolia Energie.

Teatrul ieftin pe care îl joacă primarul Ploieștiului și faptul că a denaturat complet rezultatele discuției pe care am purtat-o ieri (n.n. – luni) demonstrează că atacurile politice sunt puse mai presus de interesele ploieștenilor. Ceea ce este de neconceput, indiferent din ce parte ar veni o asemenea atitudine nedemnă de un edil al unui oraș aflat în pragul unei adevărate crize a sistemului de furnizare a agentului termic!”.

• Viceprimarul Cristian Ganea explică refuzul de a aproba înfiinţarea ADI Confort

Președintele PSD Ploiești, viceprimar al Ploieștiului, Cristian Ganea, a venit cu o explicație referitoare la refuzul consilierilor PSD-ALDE de a aproba înființarea asociației dintre Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova: “Deși știa de mai bine de doi ani că va expira contractul cu operatorul Veolia, a preferat, în stilul caracteristic, să nu faca nimic, sperând că alții vor rezolva problema. Pe ultima sută de metri, edilul a încercat să bage sub nasul consilierilor locali un proiect de hotârâre, așa-zis salvator, în realitate doar o nouă minciună a liberalului Dobre. Consilierii s-au trezit în față cu un proiect prin care trebuia să înființeze o asociație împreună cu Consiliul Județean Prahova, denumită în mod pompos „Confort” ! Acest proiect era, în realitate, o declarație de principiu în vederea asocierii, fără nimic concret și fără a fi prezentate nici macar documentele de constituire (…). Împreună cu colegii mei, consilierii social-democrați, având în vedere termenul extrem de apropiat pentru expirarea contractului cu operatorul, trebuie luate măsuri urgente. În acest moment, îi cer primarului Dobre să ia măsuri concrete pentru continuarea asigurării furnizării apei calde și a energiei termice către ploieștenii, plătitori de taxe și impozite”.

• Veolia Energie Prahova: Rămânem deschişi la discuţii amiabile

În legătură cu negocierile purtate cu municipalitatea, şi Veolia Energie Prahova a transmis un punct de vedere oficial. “Contractul de concesiune dintre Veolia Energie Prahova (VEP) – Municipiul Ploiești și Județul Prahova (Concedentul) expiră la data 01.05.2019, orele 24.00, iar, după această dată, operatorul nu mai are dreptul de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică (apă caldă și căldură). Am fost, suntem și ne dorim să rămânem un partener pentru municipiul Ploiești. Rămânem deschiși la discuții amiabile cu privire la o eventuală extindere a contractului de concesiune, motiv pentru care am participat și astăzi (n.n.- luni, 18 martie) la o nouă întâlnire, răspunzând solicitării formale venite din partea primarului municipiului Ploiești, Adrian Dobre”, se arată în documentul menţionat. Subliniindu-se faptul că poziția permanentă a companiei, în cadrul discuțiilor cu autoritățile locale, timp de un an și jumătate, a fost pentru identificarea unor soluții de reechilibrare a contractului de concesiune, reprezentanţii companiei au ţinut să mai precizeze: “Refuzul constant al autorităților locale de actualizare a contractului încă din 2011 la realitățile economice a generat dezechilibre semnificative operatorului. Un ultim exemplu în acest sens este dat chiar de ultima ajustare conform formulei contractuale în vigoare, și care nu a fost aplicată nici până în prezent, deși avizul autorității competente a fost emis încă din data de 05.11.2018. În condițiile în care nici tariful ajustat nu acoperă costul real al gicacaloriei, faptul că ajustarea aprobată nu a putut fi aplicată pe perioada acestui sezon de încălzire conduce la pierderi suplimentare de peste 15 milioane de lei. Astfel, operatorul a fost nevoit să își finanțeze activitatea sa de zi-cu-zi prin împrumuturi de la compania-mamă în vederea asigurării apei calde și căldurii, pentru ploieșteni, la standarde de calitate”. Pe de altă parte, cei de la Veolia au ţinut să precizeze şi că, atunci când s-a aflat în situații financiare dificile, compania a acționat în mod responsabil și transparent, asigurând continuitatea acestui serviciu public. “Din 2011, anul în care s-a aprobat ultima ajustare a prețului energiei termice conform formulei prevăzute de Contractul de Concesiune, și până în prezent, Veolia Energie Prahova (VEP) a funcționat în regim de pierdere: în valoare de 71 milioane lei în perioada 2015 – 2017, iar pentru 2018 valoarea pierderilor s-a situat în jurul cifrei de 41 miloane de lei. Tariful propus, de 340 lei / gigacolarie + TVA, reprezintă o formulă sustenabilă care poate reechilibra contractul, tarif care rămâne, chiar și așa, printre cele mai mici tarife din țară.

Compania continuă toate demersurile de informare a autorităților competente cu privire la expirarea contractului de concesiune precum și activitățile necesare pregătirii predării – primirii bunurilor ce compun sistemul. De asemenea, au fost depuse toate diligențele necesare pentru punerea în practică a preluării salariaților de către noul operator, conform contractului de concesiune”.