Ieri, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Capitală, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, au efectuat cinci percheziţii – în București și județele Ilfov și Prahova – la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale ce produc, importă și comercializează produse biocide.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române, “acțiunea s-a desfășurat pentru documentarea și completarea datelor dintr-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor și comercializarea de produse alterate. Astfel, din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2018, ar fi fost fabricate și comercializate către diverse unități spitalicești de pe teritoriul național produse biocide utilizate la dezinfecția suprafețelor, care nu îndeplineau standardele de performanță în distrugerea bacteriilor”.

În contextul sus-amintitelor descinderi, și Ministerul Sănătății Publice precizează, tot într-un comunicat de presă, următoarea stare de fapt:

“În cadrul acțiunilor de control tematice realizate, în anul 2018, de către inspectorii sanitari din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică județene, prin care a fost verificată calitatea unui număr de 15 produse biocide utilizate în unități sanitare și cabinete de înfrumusețare, au fost prelevate şi analizate probe din aceste produse în laboratoare acreditate RENAR. În urma analizelor efectuate, trei produse biocide au fost neconforme din punct de vedere al eficacității fungicide (candida albicans și aspergilus niger). Mai exact, este vorba despre loturi depistate neconforme din aceste produse biocide, care se utilizează pentru dezinfecția suprafețelor și instrumentarului.

Două dintre produsele neconforme aparțin unui producător din București, care are deschis punct de lucru în județul Ilfov. Al treilea produs biocid neconform este produs într-un stat membru al UE și distribuit de o firmă din județul Prahova. Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății a dispus Direcțiilor de Sănătate Publica județene, pe raza cărora se aflau producătorii sau distribuitorii produselor constatate neconforme, să efectueze verificări în unitățile sanitare. (…) Direcţiile de Sănătate Publică din București și Prahova au aplicat producătorului/ distribuitorului amenzi pentru neconformități, în cuantum total de 35.000 lei. De asemenea, în urma rezultatelor de laborator primite la finalul lunii decembrie 2018, în luna ianuarie 2019, Ministerul Sănătații a sesizat organele abilitate”.

Potrivit Mediafax, „reprezentantul societăţii comerciale din Prahova vizată de percheziţiile la firme care ar fi vândut spitalelor dezinfectanţi care nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor a declarat, ieri, că toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană, iar la cele din Germania au ieşit conforme”.