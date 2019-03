Nicoleta Dumitrescu

Aflaţi în plină pregătire pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc pe data de 26 mai, unii dintre liderii partidului Pro România, condus de Victor Ponta, au venit ieri la Ploieşti. Astfel, Marian Neacşu, Mihai Tudose, Nicolae Bănicioiu, alături de prahoveanul Laurenţiu Rebega, actual europarlamentar, s-au întâlnit cu membri şi simpatizanţi ai partidului de pe plan local, la final fiind organizată şi o conferinţă de presă. Subliniind că organizaţia Pro România din Prahova este un pic atipică, faţă de celelalte de la nivel naţional, având în vedere că are un membru europarlamentar, în persoana lui Laurenţiu Rebega, Mihai Tudose a ţinut să declare că „ În Prahova este o organizaţie puternică”, una care, ca şi celelalte din ţară, se află în plină campanie de pregătire a alegerilor din luna mai şi fiind vorba despre un partid nou, acesta doreşte să facă lucruri bune. În ceea ce priveşte candidaţii, s-a menţionat faptul că „încă mai sunt discuţii”, dar lista va fi făcută publică în perioada imediat următoare. În cadrul conferinţei de presă, cum cei veniţi la Ploieşti erau foşti membri PSD, care şi-au dat demisia din principalul partid aflat acum la putere tocmai pentru că nu s-au mai regăsit în ideile şi programele promovate mai ales în actul de guvernare, şi principalele declaraţii ale celor de la Pro România au vizat actuala echipă de la Palatul Victoria. Astfel, în calitate de fost premier, Mihai Tudose a ţinut să catalogheze şedinţa de miercuri, din cadrul Camerei Deputaţilor, în care urma să se tranşeze soarta ministrului de Justiţie, drept „o butaforie”. Concret, întrebat dacă ministrul Tudorel Toader va pune în aplicare ceea ce i s-a impus de către conducerea PSD, Mihai Tudose a declarat: ”Dacă mai are un pic de decenţă, nu cred că va face ceea ce i s-a impus. În orice ţară civilizată pot exista modificări în domeniul juridic, dar cu dezbaterea corespunzătoare. Modificările, însă, se fac în Parlament, nu le faci în Guvern. Pe de altă parte, nu văd care este caracterul de urgenţă în cazul modificărilor în acest domeniu. Mai era suficient timp”. Legat de bugetul de stat pe 2019, Mihai Tudose a ţinut să mai declare, ieri, la Ploieşti, că proiectul a fost mult întârziat, în contextul în care trebuia adoptat în noiembrie 2018. „ Pe această temă, a bugetului de stat, personal am avut o serie de discuţii şi cu premierul Viorica Dăncilă. Am vrut să aflu cine este de vină pentru această întârziere. Coaliţia la guvernare n-a picat la pace? Cine îşi asumă responsabilitatea acestor întâzieri? Toate acestea au fost, din păcate, întrebări la care nu am primit niciun răspuns”, a subliniat fostul premier, care a adăugat că, pentru ţară, neaprobarea bugetului de stat pe anul în curs înseamnă un dezastru. Pe de altă parte, rugat să caracterizeze actualul Executiv, Mihai Tudose a răspuns:” Lipsă de profesionalism, lipsă de coerenţă, agendă secretă, mai ales că una se vorbeşte în România, alta la Bruxelles”. Nu în ultimul rând, pentru că se afla în Prahova, Mihai Tudose a ţinut să mai declare că, dacă rămânea în funcţia de premier, în ceea ce priveşte tronsonul de autostradă Ploieşti – Braşov, „astăzi erau excavatoare pe drum”. „ Practic, nu s-a vrut realizarea acestei investiţii, iar acesta este încă un exemplu al agendei ascunse a actualului Guvern, pe care am invocat-o mai devreme. Nerealizarea acestei importante investiţii este un simbol al neputinţei naţionale. Iar o altă dovadă a neputinţei este că pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, care şi-a dovedit incompetenţa, l-au pus din nou în fruntea aceluiaşi minister”.