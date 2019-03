Lucian Bute (39 de ani) şi-a anunţat cu lacrimi în ochi retragerea din boxul profesionist, sport pe care l-a practicat încă din copilărie şi în care a cunoscut succesul suprem. Cu lacrimi în ochi, „Mister KO” a transmis că e timpul să-şi asculte corpul, dar şi că decizia e una definitivă, potrivit Mediafax.

După 35 de victorii şi doar cinci înfrângeri, 27 de succese prin knock-out, o centură mondială apărată de nouă ori şi o pauză de doi ani, Lucian Bute a hotârât că e momentul să coboare de pe marea scenă a boxului profesionist. Una care i-a adus clipe de neuitat, dar pe care, la 39 de ani, nu mai poate păşi cu aceeaşi încredere, motiv pentru care alege să pună punct: „S-a terminat pentru mine. La 39 de ani, este momentul să dau pagina. Asta este viaţa, îmi e foarte greu, dar ştiu că e cea mai bună decizie. Nu mai am nimic de demonstrat, încă două sau trei lupte pentru câţiva dolari în plus nu ar fi schimbat nimic. Sunt sănătos şi vreau să mă ocup de familie, cei doi copii ai mei sunt cel mai frumos cadou pe care l-am primit Chiar dacă voi mai primi oferte, le voi refuza. Când iau o decizie, e definitivă şi nu mă întorc”, a declarat gălăţeanu, citat de Journal de Montreal, înainte să ofere principala explicaţie pentru decizia majoră luată: „Reflexele mele, dorinţa de a mă antrena şi echilibrul nu mai sunt aceleaşi. Iar acestea sunt semne că ai încetinit. Boxul este un sport de reacţie şi nu iartă niciodată. De ce să-mi risc sănătatea? Este foarte greu pentru un pugilist să recunoască faptul că şi-a atins limitele”.

„Nu a contat doar faptul că am devenit campion mondial, ci maniera în care am câştigat centura. Îmi amintesc şi acum reacţia publicului, sunt momente de neuitat. Un alt moment special a fost şi la a doua luptă cu Librado Andrade, din Quebec. Din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun meci al meu”, a mai punctat Bute, care se poate lăuda că a deţinut titlul mondial IBF la categoria mijlocie între 2007 şi 2012.

Cel mai bun pugilist român de la Leonard Doroftei încoace, Bute părăseşte sportul profesionist după 35 de victorii în 38 de meciuri, 27 de knock-out-uri şi multe dimineţi în care a făcut să vibreze, deopotrivă, inimi de canadieni şi români. Învins de Carl Froch, în Anglia, în 2012, sportivul originar din Pechea, Galaţi, nu a mai reuşit să se apropie de titlul mondial în ultimii ani, aflându-se departe de forma maximă. După înfrângerea în faţa britanicului, Bute l-a învins pe Denis Grachev, a pierdut contra lui Jean Pascal şi cu italianul Andrea Di Luisa. Au urmat trei înfrângeri la rând pentru pugilistul român, cu James DeGale, Badou Jack şi Eleider Alvarez. Meciul cu Alvarez, din februarie 2017, va rămâne ultimul al carierei.

De asemenea, Lucian Bute a rămas în memoria românilor prin deja celebra „Gala Bute”, eveniment în urma căruia Elena Udrea şi Rudel Obreja au fost trimişi în spatele gratiilor. Se întâmpla în 2011, când în faţa francezului Jean Paul Mendy îşi apăra, la Romexpo, pentru a opta oară centura de campion mondial IBF.